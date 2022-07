Aldi senkt Fleischpreise – und Schweinehalter schlittern weiter in die Krise

Preissturz

Explodierende Futterkosten und sinkende Fleischpreise belasten derzeit die Schweinehalter auch im Kreis Diepholz. Die Situation ist dermaßen angespannt, dass bereits Ställe leer stehen.

Landkreis Diepholz – Schweinehalter in Niedersachsen schlittern in die Existenzkrise: Sinkende Preise und steigende Auflagen, Billig-Konkurrenz aus dem Ausland und beschränkte Exportchancen wegen der Afrikanischen Schweinepest machen ihnen das Leben schwer. Diese Schweinekrise fordert ihren Tribut, viele in der Branche sehen schwarz. Und senkt Aldi auch noch die Preise für Schweinefleisch.

Dabei kämpfen engagierte Betriebsinhaber wie zum Beispiel Nadine und Heinrich Henke aus Bruchhausen-Vilsen mit Herzblut für eine Perspektive. „Fünfmal D“ lautet ihre Lösung. „Das heißt, der Handel muss zuerst Fleisch von Tieren anbieten, die in Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet worden sind. Dies muss zu fairen Preisen für die Erzeuger und klar gekennzeichnet verkauft werden“, haben Heinrich und Nadine Henke ihre Strategie schon im vergangenen Jahr gemeinsam mit Jürgen Langhorst aus Diepholz beschrieben – und viel Zustimmung von ihren Berufskollegen erfahren. Das berichtet kreiszeitung.de.

Aldi senkt Fleischpreise: 5 D-Fleischprodukte nur bei Edeka nicht im Regal

Bis auf Edeka, so Heinrich Henke (Brokser Sauen), hätten die großen Lebensmittelketten 5 D-Fleischprodukte im Regal. „Aber jetzt fällt uns Aldi in den Rücken“, sagt der Landwirt aus Bruchhausen-Vilsen über die angekündigte Fleisch-Preissenkung beim Discounter.

„Natürlich kann ich die Verbraucher verstehen“, betont der Landwirt, der mit seiner Frau Nadine 1250 Sauen nach den hohen deutschen Tierschutz- und Umweltstandards hält. Aber der Druck auf die Erzeuger werde nun noch größer. Für die Ebermast zum Beispiel gibt es – anders als bisher – keine Abnehmer mehr. Deshalb steht Heinrich Henke vor einer schwierigen Entscheidung: „Wir werden wohl alle Eberferkel kastrieren müssen.“

Dem Landwirt aus Bruchhausen-Vilsen widerstrebt das zutiefst – genauso wie das bisherige Kupieren der Schwänze. Man sei längst auf dem Weg, das einzustellen: „Wir wollen nicht an den Tieren herummanipulieren.“ Zwischen 18 000 und 20 000 Ferkel werden im Betrieb Brokser Sauen pro Jahr geboren. Ein Kraftakt, weil auch in der Landwirtschaft Mitarbeiter fehlen: „Die meisten Betriebe gehen arbeitstechnisch schon auf dem Zahnfleisch“, sagt Heinrich Henke, nun sei eine 70-Stunden-Woche „schon nett“.

Viehverbund-Chef: Lage in der Schweinehalter-Branche fatal

Patrick Wilkens, Geschäftsführer des Raiffeisen-Viehverbunds (RVV) mit Sitz in Twistringen, beobachtet derzeit einen „Transformationsprozess“ und „Strukturbruch“. Die Einbußen in der Coronazeit hätten die Schweinehalter halbwegs überstanden, die Märkte hatten sich stabilisiert. Jetzt aber sei ihre Lage fatal: „Die Erzeuger können zu diesen Preisen nicht mehr produzieren.“

Der Krieg in der Ukraine hat die Futtermittelpreise förmlich explodieren lassen, genauso die Energiekosten. Auf vielen Höfen sind die Rücklagen aufgebraucht. Die Folge: Entweder geben die Schweinehalter freiwillig auf, oder die Banken geben den Ausschlag dafür.

Wobei in diesem Fall die Natur die Dynamik diktiert: Von der Ferkel-Geburt bis zum schlachtreifen Mastschwein vergehen etwa acht Monate. Der Höhepunkt der Krise ist deshalb noch nicht erreicht. Aber ein starkes Indiz dafür ist die Zahl der Schlachtsauen – Tiere, die von Ferkelerzeugern verkauft werden und keinen Nachwuchs mehr bekommen. Der Schlachtsauen-Anteil sei um 20 Prozent gestiegen, berichtet Patrick Wilkens. Das ist möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs: Es gebe nur noch zwei Schlachthöfe für diese Sauen, berichtet der RVV-Geschäftsführer.

Verbraucher müssen zu Fleischprodukte aus dem Ausland greifen

Wie viele Landwirte noch auf einen Schlachttermin für ihre Zuchtsauen warten, ist unklar. Die bisherigen Erfahrungswerte lassen laut RVV-Geschäftsführer darauf schließen, dass im Januar oder Februar nur noch etwa 70 Prozent der Schweine am Markt sind als noch vor drei Jahren. „Bei gleichbleibendem Verbrauch wäre ein Selbstversorgungsgrad von hundert Prozent nicht mehr erreicht“, beschreibt Patrick Wilkens die Folge für den Schweinefleischmarkt, wenn sich dieser Rückgang bestätigen würde.

Notgedrungen müssten Verbraucher also auf Fleischprodukte von Schweinen aus dem Ausland zurückgreifen, die nicht unter den in Deutschland geltenden Tierwohlbestimmungen herangewachsen sind. An einen Selbstversorgungsgrad von unter 100 Prozent kann sich Kreislandwirt Wilken Hartje, selbst Schweinemäster, noch gut erinnern. Das sei in den 1970er- und 1980er-Jahren immer so gewesen. Wie tief greifend und rasant sich die Schweinehaltung verändert, erklärt er mit einem Blick auf die Schweine-Statistik: „Wir haben in Deutschland jetzt wieder die Tierzahl von vor 32 Jahren erreicht. In nur vier Jahren sind so viele Tiere abgebaut worden, wie in den 28 Jahren davor dazu gekommen sind.“

Aldi senkt Preissturz für Schweinefleisch: Schweineställe bleiben leer – oder die Zahl der Tiere wird reduziert

Aus Gesprächen mit Berufskollegen weiß Wilken Hartje, dass immer wieder Ställe leer bleiben – oder Betriebsinhaber die Zahl ihrer Sauen sowie Mastschweine erheblich reduzieren, weil sie nichts mehr daran verdienen. Im Gegenteil: „Ställe werden auch gar nicht mehr gebaut“, sagt der Kreislandwirt. Viele Schweinehalter hätten die Perspektive verloren.

Es ist der Preis im Supermarkt oder im Discounter wie Aldi, der am Ende alles entscheidet. „Der Einzelhandel quetscht alle aus“, formuliert es Wilken Hartje bewusst drastisch. Denn der könne die Kunden ja nur über den Preis in die Geschäfte locken.

Die Entwicklung ist komplex. Was die Landwirte aktuell gerade brauchen, beschreibt Wilken Hartje so: „Gutes Erntewetter – und gutes Grillwetter!“