Schweinepest in Niedersachsen: Halter üben massive Kritik an Politik

Von: Fabian Raddatz

Seit dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Emsbüren im Emsland dürfen keine Schweine mehr ausgebracht werden. Betroffen sind Betriebe eines Sperrbezirks. Deren Halter üben nun massive Kritik. © Peter Steffen/dpa

Obwohl der Ausbruch der Schweinepest in Niedersachsen eingegrenzt werden konnte, litten viele Halter. Sie kritisieren das Krisenmanagement nun scharf.

Hannover – Nur bei einem Tier wurde die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen – in einem Betrieb in Emsbüren (Landkreis Emsland). Doch die Sperrzone betraf rund 300 Betriebe mit fast 200.000 Schweinen im westlichen Niedersachsen. Schweine-Halter üben nun massive Kritik am Krisenmanagement. So wie ein Familienbetrieb, der 300 Sauen und 2500 Mastschweine hält. Weil ihr Hof in der Überwachungszone liegt, wurden sie ihre Schweine nicht mehr los, ihr Bestand wuchs auf zusätzliche 1000 Tiere an. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Die Familie hat nach wie vor mit massiven Platzproblemen zu kämpfen, fast jede Woche würden neue Ferkel geboren.

Schweinepest in Niedersachsen: „Zwischen Wut und völliger Frustration“

Die Familie ging sogar soweit, dass sie hunderte Tiere verschenkten, ein Verlust von mindestens 60.000 Euro. „Man schwankt halt zwischen Wut und völliger Frustration“, sagte der Sohn gegenüber dem NDR. „Niemand wusste zu der Zeit, wie lange die Sperre geht.“ Das berichtet kreiszeitung.de.

Wie so viele andere auch hatte die Familie eine Ertragsschadenversicherung abgeschlossen. Damit soll im Ernstfall das Risiko eines Totalverlustes abgefedert und ein zu großer Verlust verhindert werden. Doch die Familie rechnet damit, auf mindestens zwei Drittel des Schadens sitzen zu bleiben – auch, weil die Preise für Futter seitdem Kriegsausbruch in der Ukraine explodiert seien. Gleichzeitig sanken die Preise für Schweinefleisch.

Schweine-Halter in Niedersachsen bleiben wegen Schweinepest auf Fleisch sitzen

So wie die Familie hatten viele Halter in Niedersachsen mit den Folgen des Krisenmanagements im Zuge der Afrikanischen Schweinepest zu kämpfen. Wie die Interessengemeinschaft der Schweinhalter Deutschlands (ISN) bekannt gab, hätten 60.000 Tiere in den vergangenen drei Monaten in der Überwachungszone geschlachtet werden müssen.

Doch dies sei nur bei 17.000 Tieren auch geschehen – 14.000 davon waren es allein in Geldern (Nordrhein-Westfalen). Das Problem: Niemand will derzeit das Fleisch der Tiere haben, auch wenn sie gesund waren. Das Stigma der Schweinepest herrscht vor. „Es gibt Ressentiments, sowohl beim Endverbraucher als auch im Handel“, so Schlachthofbetreiber Heiner Manten zum NDR.

Kritik an Einzelhandel und Krisenmanagement der Politik: „Da muss man auch ganz klar sagen, da wollte man nicht“

Durch den Schweine-Stopp in Niedersachsen liegt das Fleisch der geschlachteten Tiere nun in einem großen Tiefkühllager. Auf den Paketen ein gelber Aufkleber: „ACHTUNG: Fleisch aus Restriktionsgebieten“. Dabei seien die Tiere vorher stichprobenweise untersucht worden, hätten keine Mängel aufgewiesen. Sicheres Fleisch also.

Und auch der Einzelhandel sträube sich derzeit gegen das Fleisch aus Niedersachsen. Es müsse laut gesetzlichen Vorgaben auf 82 Grad erhitzt werden, eigne sich damit nur noch für Produkte wie Dosenfleisch oder Brühwurst. Einige Supermarktketten würden somit gleich lieber ganz auf das Fleisch aus der Überwachungszone verzichten.

Es ist nicht gelungen, die entsprechenden Akteure an einen Tisch zu bekommen“

Torsten Staack, Sprecher der Interessengemeinschaft der Schweinehalter, findet deutliche Worte: „Wenn ein Wille da gewesen wäre, dann hätte sich doch auch für die Mengen, die dort entstanden sind, ein Weg gefunden, das in den Markt zu bringen. Das Fleisch wird permanent kontrolliert und trotzdem lässt sich kein Abnehmer finden. Da muss man auch ganz klar sagen, da wollte man nicht.“ Er übt Kritik an der Politik: „Es ist nicht gelungen, die entsprechenden Akteure an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, so Staak. Es fehle an Einsatzbereitschaft für die Schweinehalter.

Schweinepest in Niedersachsen: Landwirtschaftsministerin dringt auf Änderungen

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) widerspricht dem deutlich. Man habe immer wieder zu Runden geladen und sich mit allen Akteuren auseinandergesetzt. Otte-Kinast: „Wir haben selbst das Versorgungsamt der Bundeswehr angefragt, wir haben die Verteidigungsministerin angeschrieben. Wir haben wirklich versucht, alle Kanäle aufzuzeigen, wohin das Fleisch gehen könnte. Aber niemand habe das Fleisch gewollt und deswegen wurde nicht geschlachtet. Das heißt, die Kette, die eigentlich gut ineinander greift, die hat überhaupt nicht funktioniert“, zitiert der NDR Otte-Kinast.

Ist die Schweinepest für den Menschen gefährlich? Seit einigen Jahren kommt es in Europa immer wieder zu Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Die Krankheit ist eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt. Wie Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mitteilt, ist ASP nicht auf den Menschen übertragbar. Auch nicht durch den Verzehr von Schweinefleisch. Allerdings sorgt der Menschen für viele Übertragungswege – etwa durch die Entsorgung von kontaminierten Abfällen.

Sie dringt zum Ende der Schweinepest-Sperrzonen am Mittwoch, dem 5. Oktober, in Niedersachsen auf eine Änderung der entsprechenden EU-Vorschriften. „Die strengen EU-Vorgaben wie die Dreimonatsfrist und die Zehn-Kilometer-Sperrzone müssen auf den Prüfstand, wenn wir nur einen Punkteintrag in einem Hausschweinebestand nachweisen können“, forderte Otte-Kinast am Dienstag. Am Mittwoch fallen alle Restriktionen in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim. Somit kann ab Mitternacht mit dem Abtransport von Schweinen aus den betroffenen Betrieben begonnen werden.

Das starre EU-Regelwerk habe sich für Niedersachsen als ein „Hemmschuh bei der Krisenbewältigung“ erwiesen, sagte die Ministerin. Auch für die Vorschrift, das Fleisch der Tiere auf 80 Grad erhitzen zu müssen, dafür gebe es andere geeignete Verfahren. „Damit kann das Fleisch kaum noch zu marktgängigen Produkten weiterverarbeitet werden“, sagte Otte-Kinast. Entsprechend zögerlich sei die Nachfrage bei den fleischverarbeitenden Betrieben. Sie forderte bundesweit geltende, verbindliche Schlacht- und Verarbeitungskapazitäten für größere Seuchengeschehen.