Schwimmen lernen ist beste Prävention gegen das Ertrinken

Ein Kind springt in einem Schwimmbad ins Becken. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Schwimmkurse für Kinder? In der Corona-Pandemie zumindest zeitweise nicht ganz einfach. Schwimmen lernen sei die beste Prävention gegen das Ertrinken, mahnte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Denn auch im vergangenen Jahr dürfte es wieder viele Badetote gegeben haben. Darüber und über die Lage in der Schwimmausbildung informiert die DLRG am Donnerstag (11.

Bad Nenndorf - 00 Uhr). Früheren Angaben zufolge ertranken im vergangenen Jahr bis Ende August 245 Menschen - und damit 82 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Auch ließen geschlossene Bäder in der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder explodieren. Vielerorts würden Wartelisten geführt, teilte die DLRG zum Jahresende 2021 mit. DLRG-Präsidentin Ute Vogt erklärte damals, angesichts der Schließung der Schwimmbäder während der Lockdowns habe es zwischen Anfang 2020 und Mitte 2021 nur wenig Anfängerschwimmunterricht geben können. Laut DLRG-Zahlen gab es im vergangenen Jahr rund 50 Prozent weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Anfängerkursen - und 70 Prozent weniger Prüfungen für die Schwimmabzeichen. dpa