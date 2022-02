Seemann stürzt ins Hafenbecken: Taucher bergen ihn leblos

Ein 47 Jahre alter Seemann ist in Emden verunglückt und ins Hafenbecken gestürzt. Feuerwehrtaucher konnten den Mann nur noch tot bergen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vorausgegangen war eine umfangreiche, mehrtägige Suche. Der Mann war den Angaben zufolge Besatzungsmitglied eines Schiffes, das sich gerade in Emden aufhielt. Arbeitskollegen hatten den 47-Jährigen bereits am Sonntagmittag als vermisst gemeldet.

Emden - Er war in der Nacht zuvor zuletzt gesehen worden.

Für die Suche wertete die Polizei Überwachungskameras aus dem ganzen Hafengebiet aus. Eine Aufnahme zeigte demnach, dass der 47-Jährige in der Nacht zu nah an der Wasserkante im Binnenhafen gelaufen war und dann in das Hafenbecken stürzte. Mit einem Spezialboot der Wasserschutzpolizei wurde der Unglücksort am Dienstag abgesucht und der Vermisste schließlich unter Wasser gefunden. Rettungskräfte bargen den Mann. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Wie genau es zu dem Unglück kam, wird noch ermittelt. dpa