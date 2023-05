SEK beginnt Greenpeace-Räumung am Landtag

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace befestigen Banner an der Fassade des Landtages. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Polizei hat mit der Räumung des Greenpeace-Protests am niedersächsischen Landtag begonnen. Mehrere vermummte Polizisten liefen am Mittwochmittag durch die Portikushalle, den Eingangsbereich des Landtags. Auf dem Dach war unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz, das in der Höhenrettung ausgebildet ist. Vom Dach aus entfernten Polizisten die ersten der riesigen Greenpeace-Banner.

Hannover - Eine Polizeisprecherin hatte kurz zuvor erklärt, dass noch rund 20 Aktivisten auf dem Dach des Landtags seien. Zwei von ihnen hingen mit Seilen an der Fassade. Weitere Aktivisten standen vor dem Landtag.

Der Protest von Greenpeace, der am frühen Morgen begonnen hatte, richtet sich gegen die geplante Gasförderung vor der Nordseeinsel Borkum. dpa