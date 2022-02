SEK-Einsatz bei Wohnungsdurchsuchung in Bad Pyrmont

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Polizei am Mittwoch in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine Wohnung durchsucht. Der 27 Jahre alte Bewohner sei als „polizeifeindlich“ und äußerst aggressiv bekannt und stand im Verdacht, eine Waffe zu besitzen. Aus diesem Grund sei das SEK für die Durchsuchung angefordert worden, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Bad Pyrmont - Hintergrund waren den Angaben zufolge Einbruchsdiebstähle im Zusammenhang mit einer Party in einer Pension, in der einer der Partybesucher wohnte. Der 27-Jährige soll von den anderen Partybesuchern verlangt haben, in den anderen Zimmern der Pension nach Wertsachen zu suchen.

Ein 37 Jahre alter Mann, der Gast der Party war, wurde angeblich von dem 27-Jährigen mit einem Messer bedroht und bedrängt, an den Straftaten teilzunehmen. Als er später sein Handy vermisste, sei er von den anderen Mittätern geschlagen und getreten worden. Daraufhin wandte sich der ebenfalls polizeibekannte 37-Jährige an die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte daher am Mittwochmorgen die Durchsuchungen in dem Pensionszimmer angeordnet. Der 27-Jährige wurde dort nicht angetroffen. Er wurde vom SEK in einer anderen Wohnung widerstandslos festgenommen. Die Polizei fand das Diebesgut und eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole - ebenso geringe Mengen Drogen. Die Polizei ermittelt nun gegen die Tatverdächtigen unter anderem wegen Wohnungseinbruchdiebstahl, gefährlicher Körperverletzung und dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. dpa