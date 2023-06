Mit Heli in die Spezialklinik: Selbstschießende Mausefalle explodiert in Hand von Achtjährigem

Ein Achtjähriger wurde in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg schwer verletzt. Er fand eine selbstschießende Wühlmausfalle, die in seinen Händen auslöste.

Gnarrenburg – Der spannende Fund auf dem Fußballplatz entpuppte sich als höchst gefährlich: Ein Achtjähriger wurde in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg durch eine selbstschießende Wühlmausfalle schwer an der Hand verletzt. Der Junge musste am Sonntagmittag, 11. Juni 2023, mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Die Polizei sicherte derweil den Sportplatz.

Fund entpuppt sich als selbstschießende Wühlmausfalle: Achtjähriger verletzt sich schwer an der Hand

Auf dem Fußballplatz hinter dem Feuerwehrhaus in Gnarrenburg hatte der Achtjährige gegen 12 Uhr die seltsame Vorrichtung gefunden. Er schwang sich aufs Fahrrad und radelte nach Hause, um seinen Fund zu präsentieren. Als er die Selbstschussfalle dort in beide Hände nahm, löste sie explosiv aus. Der Junge erlitt dabei eine schwere Handverletzung und musste umgehend von einem Rettungshubschrauber in die Spezialklinik des UKE in Hamburg geflogen werden.

Ein Achtjähriger im Landkreis Rotenburg wurde schwer an der Hand verletzt. Er fand beim Fußballspielen eine selbstschießende Wühlmausfalle.

Die Polizei in Gnarrenburg begab sich daraufhin zum Fußballplatz in der Dahldorfer Straße und durchkämmte das Gelände. Dabei fanden sie drei weitere, baugleiche Fallen. Die Beamten stellten die Vorrichtungen sicher und leiteten gegen den Verantwortlichen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Große Gefahr durch selbstschießende Mausefallen: Druckwelle dringt weit ins Gewebe ein

Eine selbstschießende Wühlmausfalle löst mit erheblichem Druck aus. Laut der Abteilung der Hand- und Mikrochirurgie des Klinikums Itzehoe kommt es vorwiegend zu fehlerhaften Schüssen, wenn Gärtner die Falle kontrollieren wollen. Die Druckwelle könne dabei sehr weit ins Gewebe eindringen, erläutert Bereichsleiter Dr. Patrick Fabian Thomsen in einem Videobeitrag des Klinkums: „Vier bis fünf Zentimeter tief – was für eine Hand einen klaren Durchschuss bedeutet.“