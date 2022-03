Serienmörder sagt vierten Tag in Folge als Zeuge aus

Die Weser-Ems-Hallen sind von außen zu sehen. © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Im Prozess gegen sieben frühere Vorgesetzte aus den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst ist der verurteilte Patientenmörder Niels Högel vom Landgericht Oldenburg erneut als Zeuge vernommen worden. Dabei wurde der 45-jährige Deutsche nach einem Mordfall im Jahr 2001 im Klinikum Oldenburg befragt, für den Högel bereits verurteilt wurde. Er soll diesem Patienten vor der Operation am Tag der Einlieferung ohne Indikation ein Medikament gespritzt haben.

Oldenburg - Eine der Verteidigerinnen konfrontierte ihn am Mittwoch überraschend damit, dass er laut Aktenlage am Tag der Einlieferung des Patienten gar nicht im Dienst gewesen sei, sondern erst Stunden später angefangen habe. „Dazu kann ich nichts sagen“, antwortete der Zeuge. Die Kammer dürfte nun zu prüfen haben, ob die Angaben der Anwältin stimmen.

Högel wurde am Mittwoch am vierten Verhandlungstag in Folge detailliert von der Schwurgerichtskammer, der Staatsanwaltschaft und den insgesamt 18 Verteidigern befragt. Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und einen Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst.

Die Anklage lautet konkret in unterschiedlichem Umfang auf Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen. Högel wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und verbüßt seine Strafe in der JVA Oldenburg. (AZ: 5 Ks 800 Js 69047/14 (20/16)) dpa