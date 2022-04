Sexuelle Belästigung: Musiklehrer erhält Bewährungsstrafe

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Das Landgericht Göttingen hat einen Musiklehrer wegen sexueller Belästigung zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Der 46-Jährige habe in einem Fall ein zum Tatzeitpunkt 14-jähriges Mädchen unsittlich angefasst, urteilte das Gericht am Mittwoch. Von 32 Anklagepunkten wurde der Mann demnach aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Göttingen - Das Urteil sei für einige Beteiligte sicher „eine große Enttäuschung“, sagte der Vorsitzende Richter. Lediglich der Vorwurf, der Angeklagte habe Anfang 2017 der damals 14-Jährigen bei einer Musikstunde unter der Kleidung an die Brüste gefasst, habe rechtssicher festgestellt werden können. Der Übergriff diente aus Sicht des Gerichts der sexuellen Erregung des Angeklagten. Die Betroffene leide bis heute unter dem Vorfall.

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, drei Mädchen im Alter zwischen acht und vierzehn Jahren sexuell belästigt und teils schwer missbraucht zu haben. Für eine Verurteilung seien die Ausführungen von zwei der drei Opfer aber aufgrund fehlender Erinnerungen nicht detailliert genug gewesen. „Wir sind nicht von der Unschuld überzeugt“, sagte der Vorsitzende Richter. Er sprach mehrfach von Grenzüberschreitungen und nicht tolerierbaren Übergriffen durch den Angeklagten.

Die Strafe wurde mit einer 10-monatigen Freiheitsstrafe aus einem ähnlich gelagerten Fall durch das Amtsgericht Duderstadt zusammengeführt. Das Opfer der in Duderstadt verhandelten Anklage war in dem Prozess am Landgericht Nebenklägerin. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 1000 Euro an die Stiftung Opferhilfe zahlen. dpa