Sieben-Tage-Inzidenz im Land erneut etwas zurückgegangen

Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich nach wie vor nur leicht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Land zuletzt auf 764,8. Am Freitag hatte der Wert noch bei 773,5 gelegen. Er gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden.

Hannover - Verglichen mit anderen Bundesländern bleibt das Niveau hoch, nur in Schleswig-Holstein war die allgemeine Inzidenz zu Beginn des Wochenendes weiterhin höher.

In den niedersächsischen Kommunen wurden insgesamt 9838 zusätzliche Covid-19-Fälle registriert. 11 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag unverändert bei 8,4 - so viele Menschen je 100.000 Einwohner kamen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus. Die Zahl gilt als maßgeblicher Wert zur Bewertung der Infektionslage. Bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den Kliniken stieg die Auslastung wieder geringfügig von 3,6 (Freitag) auf 3,8 Prozent.

Die landesweit höchste Gesamtinzidenz meldete der Landkreis Ammerland mit 1123,0 - gefolgt vom Kreis Wittmund (1068,2) und Kreis Diepholz (1064,8). Am niedrigsten waren die Werte bis zum Samstag in der Region Hannover (554,2) und in Osnabrück (542,6).

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 663,7 - das entspricht einem Anstieg gegenüber Freitag (628,4). Dort wurden 743 neue Covid-19-Fälle und ein weiterer Todesfall registriert. dpa