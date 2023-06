Nach niederländischem Vorbild: Gibt es bald in Niedersachsen kostenlos Sonnencreme?

Von: Marcel Prigge

In den Niederlanden gibt es sie mancherorts schon: Spender, die kostenlos Sonnencreme ausgeben. Zieht das Land Niedersachsen jetzt nach?

Hannover/Venlo – Die Niederlande machen es vor, zieht Niedersachsen nach? Im Nachbarland gibt es ab sofort in mehreren Gemeinden, an einigen Stränden und sogar auf Festivals Sonnencreme – umsonst. Der Grund: Es ist einfach gesünder und kostet nicht viel. Argumente, die auch das Land Niedersachsen von der Idee überzeugen könnte?

Auch eine Idee für Niedersachsen? In den Niederlanden steht mancherorts kostenlos Sonnencreme zur Verfügung

An vielen Stränden in den Niederlanden sind sie zu sehen, vielleicht sogar einfach stehengeblieben: Desinfektionsspender. Nur sind diese jetzt mit Sonnencreme befüllt. Badegäste können sich an ihnen kostenlos bedienen. Doch nicht nur an den Stränden, auch auf Musikfestivals und in Grundschulen wird die schützende Creme jetzt umsonst ausgegeben.

So hat beispielsweise das VieCurie-Krankenhaus im grenznahen Venlo in Zusammenarbeit mit einer Krankenversicherung sämtliche Grundschulen der Region mit Sonnencremespendern ausgestattet – insgesamt knapp 120 Einrichtungen. Ist diese Idee nicht vielleicht etwas für die Strände und Bildungseinrichtung in Niedersachsen?

Land Niedersachsen: „Aufklärung steht als wichtige Präventionsmaßnahme an erster Stelle“

Kurz gesagt: nein. Wie eine Sprecherin des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung auf Nachfrage mitteilt, ist eine solche Idee vonseiten des Landes zurzeit nicht geplant. „Gemeinsam mit allen verantwortlichen Akteurinnen und Akteuren steht für uns Aufklärung als wichtige Präventionsmaßnahme an erster Stelle“, heißt es.

Was tun bei Sommerhitze? Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt stellt Informationen und Merkblätter zum richtigen Umgang mit Sommerhitze bereit. Diese können über die Internetseite des Landes heruntergeladen werden.

Deshalb gibt das Ministerium ein paar Tipps, wie der Strandbesuch nicht im Nachhinein zur Qual wird. „Der beste Schutz vor zu viel Sonneneinstrahlung ist, sich im Sommer mit Sonnenschirm, Hut und Kleidung zu schützen und direkte Sonne vor allem in der Mittagszeit zu meiden“, erläutert die Behörde.

Schutz vor UV-Strahlung: Besonders helle Hauttypen sind auf Sonnencreme angewiesen

UV-Strahlung schädige die Haut und stehte im Verdacht, vor allem die Bildung von hellem Hautkrebs, speziell Basaliomen, aber auch von Melanomen auszulösen. Das gelte zum einen besonders für Menschen mit einem hellen Hauttyp, zum anderen würden Kinder noch empfindlicher als Erwachsene auf Sonneneinstrahlung reagieren. Sie bräuchten deshalb einen besonderen Schutz vor einem Sonnenbrand.

Hierzu ist Sonnencreme ein wertvolles, zusätzliches Hilfsmittel. Wichtig sei aber, so das Ministerium weiter, eine Sonnencreme mit einem Breitbandfilter für UV-A- und UV-B-Strahlen zu benutzen, nur sie könne einem Sonnenbrand so gut wie möglich vorbeugen.