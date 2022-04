Sozialverband erstritt 2021 mehr einmalige Zahlungen

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat im vergangenen Jahr mehr einmalige Zahlungen für Menschen in Niedersachsen erstritten als noch ein Jahr zuvor. 2021 waren es über 41 Millionen Euro, elf Prozent mehr als 2020, wie der Sozialverband am Mittwoch in Hannover mitteilte.

Hannover - Gerade Senioren, Kranke und Pflegebedürftige haben demnach in der Corona-Pandemie großen Unterstützungsbedarf und sind besonders von ungerechten Entscheidungen von Kranken- und Pflegekassen sowie Ämtern und Behörden betroffen. Viele Menschen hätten Schwierigkeiten, wenn es um das Ausfüllen von Formularen und Anträgen gehe, sagte Bernhard Sackarendt, Landesvorsitzender des Verbandes.

Bei vielen Entscheidungen stünden wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Das zeige sich besonders deutlich in der Pflege. Hier hätten vom Verband eingeleitete Verfahren deutlich zugenommen.

Der Verband legte am Mittwoch ein „Schwarzbuch“ vor, in dem Ungerechtigkeiten aus dem Beratungsalltag enthalten sind. Dabei geht es etwa um eine Berufsgenossenschaft, die einen Arbeitsunfall erst an- und später aberkannte.

Wegen der deutlich gestiegenen Inflation und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges äußerte sich Sackarendt besorgt. Man müsse schneller zu einem höheren Mindestlohn kommen, sagte der Landesvorsitzende. dpa