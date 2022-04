Special Olympics Landesspiele 2023 in Braunschweig

Die Pläne für die Austragung der Special Olympics Landesspiele 2023 in Braunschweig werden konkreter. „Die Stadtverwaltung schlägt den Ratsgremien vor, dieses Angebot anzunehmen“, teilte die Stadt am Freitag mit, nachdem der Landesverband Braunschweig die Austragung der Spiele im Mai 2023 nahegelegt hatte. Der Vorschlag wird nach Angaben der Stadt am 3.

Braunschweig – Mai im Sportausschuss beraten, die Entscheidung trifft der Verwaltungsausschuss zwei Wochen später.

Die Spiele dauern drei Tage, mit Wettbewerben in zehn Sportarten. Mehr als 1000 Menschen mit geistiger Behinderung werden erwartet. Braunschweig hatte sich bereits erfolgreich als eine der vielen „Host Towns“ für die Special Olympics World Games 2023 beworben. Die Landesspiele sollen kurz vor den Weltspielen in Berlin vom 17. bis 25. Juni 2023 stattfinden. Mit mehr als 7000 Sportlern aus 190 Ländern werden die internationalen Spiele das größte Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 sein. dpa