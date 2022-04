Stauhelfer starten in die Saison: Oster-Staus erwartet

Autos stehen im Stau. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Osterzeit ist Reisezeit - und auch die Zeit der Verkehrsstaus: Zum Ferienbeginn sind die Johanniter-Motorradstaffeln in die diesjährige Stau-Saison im Norden gestartet, um Autofahrer und Autobahnpolizei im Notfall zu unterstützen.

Laatzen - Die Stauhelferinnen und Stauhelfer leisteten „einen entscheidenden Beitrag dafür, dass möglichst alle sicher an ihr Ziel kommen“, sagte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe am Freitag. Gemeinsam mit der Polizei brächten sie den Verkehr „geordnet“ wieder in Bewegung und beugten so weiteren Unfällen vor. „Darüber hinaus kühlt ihr Einsatz auch erhitzte Gemüter im wahrsten Sinne spürbar ab“, betonte Kluwe.

Die Johanniter in Niedersachsen und Bremen haben Motorradstaffeln in Ahlhorn, Hannover, Hildesheim, Northeim, Salzgitter, Bremen und Schwarmstedt. Das Team ist jeweils von den Oster- bis etwa zu den Herbstferien im Einsatz entlang der niedersächsischen Abschnitte der Autobahnen 2 und 7 bis hin zur Autobahn 27.

Thorsten Renken von der Johanniter-Unfall-Hilfe kündigte an: „Wir haben 60 sehr gut ausgebildete Helferinnen und Helfer, die in diesem Jahr mit 16 Maschinen bis zum Herbst an nahezu jedem Wochenende auf den Autobahnen unterwegs sein werden, um Reisenden in Pannen- und Notsituationen zu helfen, Staulagen für die Polizei zu erkunden und die Einsatzkräfte tatkräftig zu unterstützen.“

Der ADAC unterstützt die Motorradstaffeln finanziell und per Fahrsicherheitstraining. Nach der Pandemiezeit stehe ein Osterurlaub ohne große Einschränkungen bevor - allerdings dürften die Straßen voll werden, warnte ADAC-Sprecherin Christine Rettig. dpa