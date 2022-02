Straßen und Parkplätze im Harz überfüllt

Ein Räumfahrzeug des Winterdienstes ist in Schierke auf der Brockenstraße unterwegs. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Menschen hat es wegen des winterlichen Schneewetters am Wochenende in den Harz gezogen. Auf den Straßen und besonders den Parkplätzen hat der Besucherandrang allerdings für ein Chaos gesorgt.

Torfhaus - Weißes Winterwetter hat am Wochenende für einen großen Besucherandrang im Harz gesorgt. Bereits am Samstag waren viele Parkplätze im Oberharz voll, teilte die Polizei mit. Auf der Bundesstraße 4 zwischen Bad Harzburg und Nordhausen vor Torfhaus bildeten sich Rückstaus. Viele Autofahrer parkten illegal an Seitenstreifen oder Waldwegen. Und auch am Sonntag riss der Besucherstrom nicht ab. „Heute ist es sogar nochmal schlimmer“, sagte ein Sprecher der Polizei in Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar. Bereits ab dem Mittag riet die Polizei Autofahrern davon ab, in den Oberharz zu kommen.

Auch neu angelegte Parkflächen waren schnell belegt. In einigen Ortschaften bildeten sich aufgrund des großen Andrangs lange Staus. Beamte waren im Einsatz um Rettungswege für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten freizuhalten. Es seien bereits Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Ganze Straßen mussten allerdings nicht gesperrt werden.

Am gesamten Wochenende lagen auf dem Wurmberg rund 50 Zentimeter Schnee, wie die Wurmbergseilbahn auf ihrer Internetseite mitteilte. Auf den Pisten waren es 40, im Tal 20 Zentimeter. Auch die meisten Ortschaften im Oberharz waren bei Temperaturen zwischen Minus vier und einem Grad komplett weiß bei viel Sonnenschein. Ab Montag zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst die Sonne im Harz jedoch nur selten. Eine dichte Wolkendecke legt sich über das Bergland und Regen und Sprühregen wechseln sich ab. dpa