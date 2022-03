Streit in Waschanlage: Mann mit Hochdruckreiniger verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit in einer Autowaschanlage im niedersächsischen Oldenburg hat ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Hochdruckreiniger verletzt. Ein 65-Jähriger soll sich am Montag zunächst daran gestört haben, dass ein 62-Jähriger mit seinem Wagen nicht weit genug vorfuhr, wie die Polizei mitteilte. Als beide Männer mit ihren Autos in der Waschanlage waren, soll der Ältere die Ehefrau des anderen Mannes, die sich neben der Anlage aufhielt, nass gespritzt haben.

Oldenburg - Zeugen zufolge trat der 62-Jährige daraufhin gegen das Auto des 65-Jährigen und riss am Außenspiegel. Die Männer beleidigten sich. Als der Ältere dem drei Jahre Jüngeren mit der Faust ins Gesicht schlug, wehrte sich dieser mit dem Hochdruckreiniger. Dabei wurde der 65-Jährige verletzt und durchnässt.

Erst als eine Mitarbeiterin die Polizei rief, ließen die beiden Männer voneinander ab. Die Folgen des laut Polizei „offenbar vollkommen sinnlosen Streits“: ein Verletzter und zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung. dpa