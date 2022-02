Studie: Große Mehrheit vertraut in Corona-Krise dem Staat

Die Corona-Pandemie hat laut einer Studie in Niedersachsen bis zum Sommer 2021 nicht zu einer Vertrauenskrise der Bevölkerung gegenüber dem Staat geführt. Das Vertrauen in Politik und Institutionen sei sogar gestiegen, sagte Simon T. Franzmann, Leiter des Göttinger Instituts für Demokratieforschung am Freitag in Hannover.

Hannover - Zwei Drittel der Befragten seien der Überzeugung, dass die Politik die zurzeit drängendsten Probleme wahrnehme, und drei Viertel trauten ihr zu, diese Probleme auch tatsächlich zu lösen. Der „Niedersächsische Demokratie-Monitor“ basiert auf telefonischen Befragungen in der Zeit von Ende April bis Mitte Juni 2021.

82 Prozent der Befragten brachten demnach der niedersächsischen Landespolitik ein sehr hohes Vertrauen entgegen, der damaligen Bundesregierung nur 58 Prozent. Auch die Corona-Politik in Niedersachsen wurde besser bewertet als die des Bundes (55 Prozent zu 46 Prozent).

Gut ein Viertel (27 Prozent) zeigte sich anfällig für Verschwörungserzählungen. Dieser Wert sei im Vergleich zum niedersächsischen Demokratie-Monitor 2019 konstant geblieben, hieß es. dpa