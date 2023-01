Suche in Waldgebiet nach mutmaßlich getötetem 14-Jährigen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf der Suche nach einem mutmaßlich getöteten Jugendlichen hat die Polizei am Mittwochmorgen ein Waldgebiet im niedersächsischen Wunstorf (Region Hannover) durchkämmt. Die Suche laufe noch, sagte ein Polizeisprecher gegen 6.00 Uhr. Am Vorabend war eine Vermisstenmeldung eingegangen, woraufhin eine Suchaktion gestartet worden sei. Die Polizei befürchtet ein Tötungsdelikt.

Wunstorf - Eine tatverdächtige Person sei bereits in Gewahrsam der Polizei, sagte der Sprecher. Vermisst wird nach ersten Angaben der Polizei ein 14-jähriger Junge aus Wunstorf. Die Vermisstenmeldung sei am Dienstag um 18.45 Uhr eingegangen.

Die Polizei war am Morgen mit einem Großaufgebot an Kräften für die Suche in Wunstorf. Für die Einsatzkräfte wurde in einem Gewerbegebiet eine Sammelstelle eingerichtet. Dort waren am Morgen vor allem viele Kräfte der Feuerwehr zu sehen. Weitere Informationen teilte die Polizei auch vor Ort zunächst nicht mit. dpa