SV Meppen macht Drittliga-Klassenerhalt perfekt

Meppens Trainer Rico Schmitt betritt das Stadion. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Der SV Meppen hat den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga auch rechnerisch perfekt gemacht. Die Emsländer holten im Montagabend-Spiel ein 1:1 (1:0) bei Viktoria Köln und können nun an den letzten drei Spieltagen nicht mehr vom Tabellen-16. Viktoria Berlin eingeholt werden, der nur noch zwei Partien zu absolvieren hat. Beide Tore des Abends erzielte der Meppener Verteidiger Lars Bünning.

Meppen - In der 11. Minute brachte der 24-Jährige den SVM in Führung. Kurz nach der Halbzeitpause traf er per Kopf ins eigene Tor (49.).

„Wir haben auswärts zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder einen Punkt geholt. Das tut gut“, sagte Meppens Trainer Rico Schmitt bei MagentaSport. „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich aus diesem Tal der Tränen herausarbeitet.“ Der Hintergrund: Nach einer starken Hinrunde sind die Niedersachsen in der 3. Liga seit elf Spielen sieglos. Diese Negativserie wollen sie am Samstag beim Heimspiel gegen den Tabellen-18. Würzburger Kickers beenden. dpa