Tafeln in Niedersachsen und Bremen fehlen Lebensmittel

Obst und Gemüse in Kisten liegen in einem Regal der Göttinger Tafel e.V. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Den Tafeln in Niedersachsen und Bremen fehlen Lebensmittel. „An einigen Standorten können keine neuen Kunden mehr aufgenommen werden“, sagte der Vorsitzende des Tafel-Landesverbandes Niedersachsen/Bremen, Uwe Lampe. Die Gründe für den Lebensmittelmangel seien vielschichtig.

Springe - Einerseits gebe es einen nie dagewesenen gleichzeitigen Zustrom von Flüchtlingen. Andererseits würden viele Hersteller überschüssige Lebensmittel derzeit direkt in die Ukraine senden. Darüber hinaus gingen Spenden von Supermärkten seit einiger Zeit zurück. Denn: Lebensmittel, bei denen eine Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums drohe, würden durch Rabatte über den regulären Verkauf abgegeben, sagte Lampe.

Generell könnten einzelne Supermärkte ihre Spenden nicht so einfach erhöhen, da sie bereits alles spenden würden, was übrig ist. Es müssten also Kooperationen mit zusätzlichen Supermärkten eingegangen werden. Etwaige Hamsterkäufe seien hingegen kein Problem, da diese vor allem haltbare Lebensmittel betreffen würden. Tafeln nehmen in erster Linie verderbliche Lebensmittel ab. dpa