Tankschiff-Havarie: Feuerwehr pumpt 20.000 Liter Wasser ab

Auf einem Tankschiff an der Anderter Schleuse des Mittellandkanals in Hannover ist es zu einer Havarie gekommen. In den Bug des 86 Meter langen und 9,50 Meter breiten Tankschiffs seien wegen eines defekten Rückschlagventils rund 20.000 Liter Wasser eingedrungen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Mit zwei Pumpen wurde das Wasser von Bord geschafft, verletzt wurde bei der Havarie am späten Donnerstagabend niemand.

Hannover - Das Schiff war mit 1,2 Millionen Litern Dieselkraftstoff beladen.

Schon nach einer halben Stunde konnte der Wasserstand im Schiff soweit gesenkt werden, dass die Schiffsbesatzung das Ventil erreichen konnte, um es zu verschließen, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gelang aber nicht, das Ventil komplett abzudichten. Geringe Mengen Wasser drangen weiterhin ein. Die Feuerwehr überließ der Besatzung daher eine elektrische Tauchpumpe und einen tragbaren Stromerzeuger, weil die Eigenstromversorgung der „Neris“ aus Sicherheitsgründen abgeschaltet war.

Die Wasserschutzpolizei untersagte dem Kapitän zunächst die Weiterfahrt. Am Freitag sollte das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt darüber entscheiden. dpa