Tanzverbot vor Ostern von Gründonnerstag bis Karsamstag

Teilen

Menschen tanzen in einem Club - das ist zu Ostern nicht immer möglich. © Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild

Füße still halten! Die Länder regeln, wann an Ostern getanzt werden darf. In Niedersachsen gilt ein Verbot von Gründonnerstag bis Karsamstag.

Hannover - Drei Tage ist an Ostern in Niedersachsen das Tanzen in öffentlichen Gebäuden untersagt. Die Landeshauptstadt Hannover wies darauf hin, dass nach den Regelungen des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes öffentliche Tanzveranstaltungen von Gründonnerstag ab 5.00 Uhr bis zum Ablauf des Samstags, 24.00 Uhr, unzulässig sind.

Als öffentlich gilt eine Veranstaltung, zu der grundsätzlich jede Person Zugang hat, ob gegen Entgelt oder auch ohne. Gegen die in Gaststätten übliche Hintergrundmusik ist am Gründonnerstag und Karsamstag nichts einzuwenden. Am Karfreitag - dem stillen Feiertag von Jesu Sterben - sind darüber hinaus Veranstaltungen mit Konzerten und Bühnendarbietungen lediglich dann erlaubt, sofern sie auf den ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen und auch nur dann, wenn sie ausschließlich in Räumen ohne Schankbetrieb stattfinden.

Die Bundesländer regeln, wann an Ostern getanzt werden darf. Fast überall im Land sind an Karfreitag Tanz- oder andere öffentliche Veranstaltungen häufig ganztätig verboten. Das strenge Tanzverbot wurde in wenigen Ländern ab Karfreitag abends gelockert. dpa