Taschendieb tötet in Niedersachsen auf der Flucht schwangere Frau und Ungeborenes

Bremervörde – Eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sind bei einem Verkehrsunfall bei Bremervörde im Landkreis Rotenburg/Wümme in Niedersachsen am Donnerstagnachmittag, 9. Februar 2023, getötet worden. Offenbar war der 32 Jahre alte Unfallverursacher nach einem Taschendiebstahl auf der Flucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde durch den Unfall am Donnerstag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau saß mit in seinem Fahrzeug, wie kreiszeitung.de berichtet.

Der Mann war bei Bremervörde in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf in einem Straßengraben gefahren. Laut Zeugenaussagen sei der Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als sich der Unfall ereignet habe. Beide Autoinsassen seien nicht angeschnallt gewesen, teilte die Polizei in einem Bericht an die Presse mit. Die 38 Jahre alte Frau und ihr ungeborenes Baby starben im Krankenhaus.

Vor dem Unfall hatte der Mann nach Polizeiangaben während des Einkaufs in einem Discounter einer 82-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Er sei anschließend mit der nun toten Frau geflohen. Er war demnach mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und habe vor dem Unfall bereits „mehrere Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Überholmanöver gefährdet“, teilte die Polizei mit.

Niedersachsen: Taschendieb tötet auf der Flucht schwangere Frau und Ungeborenes – Polizei sucht Zeugen

Die Bremervörder Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des Geflüchteten gefährdet worden sind, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden. (jon/dpa)