Tausende Besucher beim „MaiKäferTreffen“ in Hannover

Ein Schild „Zu Verkaufen“ hängt in einem Volkswagen Käfer auf einem Parkplatz der Messe Hannover. © Julian Stratenschulte/dpa

Liebevoll restaurierte VW-Käfer und Bullis reihen sich aneinander und locken Tausende Oldtimer-Fans auf den Parkplatz der Messe in Hannover.

Hannover - Tausende Oldtimerfans haben sich am Wochenende in Hannover beim 39. „MaiKäferTreffen“ versammelt. Gut erhaltene VW-Käfer, Bullis, Karmann Ghia und andere Volkswagen-Klassiker reihten sich auf dem Parkplatz der Messe Hannover aneinander. „Es ist ein Super-Comeback, wir haben rund 2500 luftgekühlte Volkswagen hier“, sagte Veranstalter Henry Hackerott am Sonntag. Zudem seien seiner Schätzung nach mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände gekommen.

Die Fahrer und Liebhaber der Oldtimer trafen sich zum Fachsimpeln und Begutachten der aufgemotzten oder liebevoll originalgetreu restaurierten Fahrzeuge. Mit dabei war auch Käferbesitzer Erich Rostek aus Vlotho, der seit seiner Jugend Käfer fährt und in der Fronthaube seines Käfers Schallplatten mit Oldies auflegte.

Die Oldtimer-Besitzer kamen laut Veranstalter aus Deutschland und angrenzenden Ländern wie Dänemark, Schweden, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Wegen der Corona-Pandemie war das Treffen in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen. dpa