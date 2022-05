Tod einer 78-Jährigen: Sohn womöglich schuldunfähig

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Nach dem gewaltsamen Tod einer 78-Jährigen in Hildesheim geht die Staatsanwaltschaft von verminderter oder sogar aufgehobener Schuldfähigkeit des tatverdächtigen Sohnes der Frau aus. Es gebe „dringende Gründe“ für die Annahme, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, Christina Wotschke, am Dienstag. Der 56-Jährige leide an einer psychiatrischen Erkrankung, die Behörde habe seine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

Hildesheim - Der Mann steht unter Betreuung. Er wurde am Montag festgenommen und sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Die 78-Jährige war am Montagmorgen von einer Pflegedienstmitarbeiterin leblos in ihrer Wohnung entdeckt worden. Ein Notarzt stellte den Tod der Seniorin fest, ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis gehen die Ermittler von stumpfer Gewalt gegen Kopf und Oberkörper des Opfers aus, wie die Sprecherin sagte. dpa