Totes Paar in Haus entdeckt: Polizei geht von Verbrechen aus

Ein Polizeiabsperrband ist vor einem Haus zu sehen. © -/TNN/dpa

In der Region Hannover ist ein Ehepaar nach Polizeiangaben Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Leichen der 53 Jahre alten Frau und ihres 59-jährigen Mannes seien am Montagnachmittag in Neustadt am Rübenberge gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zuvor hätten besorgte Angehörige die Beamten informiert, dass sie das Paar nicht erreichen konnten.

Neustadt am Rübenberge - Es deute nichts auf einen erweiterten Suizid hin, sagte der Sprecher. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben zu den Todesumständen und der Situation des Auffindens. Ob es Hinweise auf einen Einbruch gab, wurde ebenfalls nicht gesagt.

Das Haus liegt im Ortsteil Hagen am Ende eines Wegs zwischen Feldern in der Nähe von Bahngleisen. Bereits am Montag sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei Spuren am mutmaßlichen Tatort. Die Ermittlungen sollten am Dienstag fortgesetzt werden. Hagen liegt gut 30 Kilometer nordwestlich von Hannover an der Grenze zum Landkreis Nienburg. dpa