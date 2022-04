Totes Storchenpaar gefunden

Teilen

In einer Siedlung in Oberhammelwarden (Kreis Wesermarsch) ist ein totes Storchenpaar unter seinem Nest gefunden worden. Die Ursache für den Tod der Tiere sei noch unklar, sagte Udo Hilfers von der Storchenstation Wesermarsch am Dienstag auf Anfrage. „Vielleicht hat der eine etwas Giftiges gefressen, es wieder ausgespuckt, und dann hat es der andere gefressen“, mutmaßte der Storchenkenner.

Brake - Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ über den Vorfall berichtet.

Er habe aus dem Nest die gerade erst gelegten Eier herausholen wollen, als er den zweiten toten Storch entdeckt habe, sagte Hilfers. „Beide Tiere sind vermutlich aus dem Nest gefallen.“ Dass zwei Störche zur ungefähr selben Zeit sterben, sei sehr ungewöhnlich. „Die Storchenstation gibt es jetzt schon 30 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, erzählte Hilfers. Die Eier im Nest seien schon kalt gewesen. Die Tiere habe er zur Untersuchung zur Uni München geschickt. Die Ursache herauszufinden, könne aber noch einige Zeit dauern. dpa