Nach Corona-Flaute: Der Tourismus in Niedersachsen boomt

Die Tourismusbranche in Niedersachsen hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Tourismus in Niedersachsen legt im Januar und Februar 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Die Branche erholt sich von den Folgen der Pandemie.

Hannover – Der Tourismus in Niedersachsen boomt: Der niedersächsische Tourismus konnte im Vergleich zu den Monaten des Vorjahres im Januar und Februar 2022 deutlich zulegen. Für die ersten beiden Monate dieses Jahres meldet das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) einen Zuwachs bei den angekommenen Gästen von über 201 Prozent auf 924.000.

Insgesamt legte die Zahl der Übernachtungen um 125 Prozent auf knapp 3 Millionen zu. Annähernd 71.000 Gäste kamen im Januar und Februar aus dem Ausland nach Niedersachsen (+263 Prozent). Diese buchten in Summe fast 212.000 Übernachtungen (+117 Prozent), wie hna.de berichtet.

Tourismus in Niedersachsen erlebt einen Boom im Verglich zum Vorjahr

Allerdings resultieren die teilweise erheblichen positiven Tendenzen aus den ungewohnt niedrigen Werten in den Bezugsmonaten Januar und Februar 2021. In diesem Zeitraum waren viele Tourismusbetriebe wie Hotels, Herbergen und B&B auf Grund des Corona-bedingten Beherbergungsverbotes geschlossen.

In Summe entfielen in den beiden Monaten Januar und Februar 2022 zusammen gerechnet der Großteil der Übernachtungen auf die Reisegebiete Lüneburger Heide, Harz und die Grafschaft Bentheim-Emsland-Osnabrücker Land. Allein das Reisegebiet Lüneburger Heide meldete knapp 454.000 Übernachtungen – ein Plus von circa 151 Prozent.

Lüneburger Heide, Harz und Grafschaft Bentheim-Emsland-Osnabrücker Land bei Touristen besonders beliebt

Das Urlaubsgebiet Harz verbuchte 421.000 Übernachtungen (+306 Prozent) und im Reisegebiet Grafschaft Bentheim-Emsland-Osnabrücker Land wurden 398.000 Übernachtungen gezählt (+64 Prozent).

Am stärksten stieg die Zahl der Übernachtungen im Januar und Februar dieses Jahres prozentual betrachtet mit einem Plus von 1073 Prozent auf den Campingplätzen. Hier wurden insgesamt an die 80.000 Übernachtungen verzeichnet.

Camping-Boom: Urlaub auf Campingplatz immer gefragter

Absolut betrachtet fällt die Übernachtungszahl auf Campingplätzen aber im Vergleich zu den Übernachtungen in Hotels relativ gering aus. Diese verbuchten nämlich insgesamt fast 953.000 Übernachtungen (+174 Prozent).

Weitere Informationen rund um den Tourismus in Niedersachsen inklusive Reiseziele und Daten zur Anzahl von Gästen und Übernachtungen finden Sie hier. (rdg)

