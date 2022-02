Über 100 Einsätze wegen Orkan „Ylenia“ im Landkreis Stade

Teilen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Das Orkantief „Ylenia“ hat den Feuerwehren im Landkreis Stade seit dem frühen Donnerstagmorgen 136 Einsätze beschert. Am Vormittag waren über die Region verteilt 31 Feuerwehren im Einsatz, um umgefallene Bäume von Straßen oder Häusern zu räumen, wie der Landkreis mitteilte. Umgestürzte Bäume behinderten demnach den Berufsverkehr stark. Außerdem riss der Sturm Dachpfannen von den Dächern und warf Baugerüste um.

Stade - Die Bahn hatte den Verkehr ab Neugraben in Richtung Stade schon eingestellt, als am Morgen ein Baum am Buxtehuder Bahnhof auf die Oberleitung und parkende Autos fiel.

Auch in Bremerhaven stürzten Bäume um - in zwei Fällen ebenfalls auf Oberleitungen der Deutschen Bahn. In beiden Fällen sei es zu sogenannten elektrischen Überschlägen und damit zu Bränden gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht und Menschen nicht verletzt worden. Um die Oberleitungen zu befreien, musste der Bahnverkehr ein- und der Strom abgestellt werden. Es kam dadurch zu Störungen des Bahnverkehres.

Für den Mittag hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut an der Unterelbe gewarnt, wie der Landkreis Stade mitteilte. Das Wasser sollte um rund 1,50 Meter über das mittlere Hochwasser ansteigen. Im Landkreis fielen Schülerbeförderung und Unterricht aus Sicherheitsgründen am Donnerstag aus. dpa