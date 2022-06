Über 1000 Zöllner messen sich bei Deutscher Meisterschaft

Wer sprintet am schnellsten? Wer rudert am kräftigsten? Wer pritscht den Ball am besten? Diese und weitere Fragen wollen Zollbeamte aus ganz Deutschland herausfinden. Dazu treffen sich über 1000 von ihnen am Wochenende in Hameln.

Hameln - Über 1000 Zollbeamte treffen sich von Donnerstag an in Hameln zur Deutschen Zollmeisterschaft. Die Zöllner und Zöllnerinnen messen sich in zwölf Disziplinen wie Dreikampf, Drachenboot oder Volleyball, wie der Ausrichter, die Deutsche Zollsporthilfe mitteilte. Nach Wilhelmshaven im Jahr 2017 findet die jährlich ausgerichtete Meisterschaft zum zweiten Mal in Niedersachsen statt.

Von Donnerstag bis Samstag finden Wettkämpfe in verschiedenen olympischen sowie weniger üblichen Sportarten statt. Zu den zwölf Disziplinen gehören auch Beachvolleyball, Laufen oder Hochsprung sowie Nordic Walking, Drachenboot oder Geländelauf. An einigen Lauf- und Leichtathletik-Disziplinen dürfen neben den Beamten aus ganz Deutschland auch Menschen teilnehmen, die nicht für den Zoll arbeiten.

Die Deutsche Zollmeisterschaft wurden 2005 ins Leben gerufen und richtete sich ursprünglich nur an Zollmitarbeiter. Fußball, Volleyball und Geländelauf waren die ersten Disziplinen. „Im Vordergrund stehen Fair Play, der olympische Gedanke und die Gesundheit jedes einzelnen Teilnehmers“, teilte die Zollsporthilfe mit. Sportler, die sich gezielt auf die Zollmeisterschaft vorbereiteten, seien zudem gesünder, motivierter und leistungsfähiger.

In Hameln will der Zoll neben dem sportlichen Angebot auch seine Arbeit vorstellen. Auf einer Eventmeile präsentieren sich unter anderem Spezialeinheiten. Zudem sammelt die Zollsporthilfe an allen Tagen Spenden, die unter anderem an Kinderhospize und die Deutsche Knochenmarkspende fließen sollen. Seit der ersten Austragung kamen den Angaben nach rund 15.000 Euro an Spenden zusammen.

Mit der Meisterfeier am Samstagabend im Hamelner Südbad endet die Zollmeisterschaft. Im kommenden Jahr ist vom 22. bis 24. Juni die Stadt Heidelberg Ausrichter des Wettbewerbs. dpa