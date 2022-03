Überfall mit Baseballschläger auf B71: Polizei sucht Zeugen

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist von Männern mitten auf der B71 mit einem Baseballschläger angegriffen und dabei verletzt worden. Nach dem Vorfall am Dienstagabend suchen die Ermittler der Bremervörder Polizei nach Zeugen, wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 25-Jährige mit einem ein Jahr älteren Bekannten gegen 19.

Rotenburg/Wümme - 30 Uhr im Auto in Richtung Selsingen (Landkreis Rotenburg/Wümme) unterwegs. Unerwartet sei ihr Fahrzeug von einer schwarzen Limousine überholt und ausgebremst worden. Anschließend habe ein weiteres schwarzes Auto ihn eingekeilt. Ein Mann habe einen Baseballschläger aus einem Kofferraum geholt, zwei Männer hätten das Opfer schließlich angegriffen. Nach Polizeiangaben sollen sich die Männer und das Opfer gekannt haben. Der 25-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Während des Vorfalls war es den Angaben zufolge anderen Verkehrsteilnehmern nicht möglich, an den Autos vorbeizufahren. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden. dpa