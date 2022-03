Ukrainische Familie verliert auf der Flucht ihre Katze - doch die Geschichte nimmt eine erfreuliche Wendung

Von: Franziska Schwarz

Die ukrainische Katze „Marcella“ im Tierheim in Delmenhorst © Screenshot: Facebook @verbindungderarten, 11. März 2022

Das Tier kam völlig mitgenommen in Bremerhaven an, während seine Besitzer ganz woanders im Land waren. Inzwischen haben die Flüchtenden aus der Ukraine ihr geliebtes Haustier zurück.

Kirchseelte/Landkreis Cloppenburg - Der Ukraine-Krieg wütet weiter, die Zahl der Flüchtenden steigt deshalb. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Die ukrainische Familie Mast lebte noch vor Kurzem in der Nähe von Lemberg (Lviv). Am 11. März kam sie in Deutschland an - zunächst noch mit ihrer Katze, die sie Marcella rufen. Die Fernsehnachrichtenagentur NonStopNews berichtete zuerst über den Fall.

Bei einem Halt an einer Autobahnraststelle bei Hannover kam ihnen Marcella dann abhanden. Die Katze sprang wohl auf einen parkenden Lkw, der just dann wieder anfuhr. Erst in Bremerhaven entdeckte der Fahrer das Tier. Es musste sich wohl irgendwie an dem Lkw festgekrallt - und so eine etwa 180 Kilometer lange Strecke bei Temperaturen von rund drei Grad mitgemacht haben.

Über eine Bekannte fand der Lkw-Fahrer den Tierschutzverein „Verbindung zwischen den Arten“ in Kirchseelte im Landkreis Cloppenburg. Der nahm sich des Falls an. Vereinsgründerin Karin Freiling fiel sofort das auffällige Halsband der Katze auf. Sie habe den Verdacht gehabt, dass es sich um das Haustier von Geflüchteten aus der Ukraine handeln könnte, sagte sie NonStopNews.

Erst päppelten die Mitarbeiter Marcella auf, gleichzeitig starteten sie einen Aufruf bei Facebook:

Katze aus Ukraine fährt in Deutschland fast 200 Kilometer auf Lkw mit

Der Facebook-Aufruf hatte Erfolg: Die Tochter der Familie Mas war bei Bekannten im Landkreis Cloppenburg untergekommen, und meldete sich bei Freiling. Bereits am 15. März wurde Marcella wieder den Masts übergeben. „Gute Menschen haben uns geholfen, sie zu finden - wir sind sehr dankbar!“, zitiert NonStopNews Lisa Mast, die dabei Tränen in den Augen hatte:

Ukraine-Krieg: Bundesregierung startet Info-Portal für Geflüchtete

Seit Beginn des Angriffs durchs Wladimir Putins Truppen haben laut UN bereits mehr als drei Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Die meisten sind zunächst in eines der Nachbarländer. In Deutschland sind inzwischen mehr als 187.000 Flüchtende aus der Ukraine registriert worden. Die dürfen erst einmal ohne Visum einreisen - die Zahl der Angekommenen ist daher wahrscheinlich deutlich höher. Nicht erfasst wird allerdings auch, ob sie nur durchreisen.

Die Bundesregierung hat unterdessen ein Hilfsportal für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. „Verlässliche und verständliche Informationen - mobil am Handy auf Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch - sind ungeheuer wichtig in der Notlage, in der sich geflüchtete Menschen befinden“, teilte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am 17. März mit.

„Vor allem bieten wir Informationen zur Unterbringung und medizinischen Versorgung sowie zahlreiche Antworten auf häufige Fragen von Geflüchteten.“ Auch Warnhinweise der Polizei, speziell zum Schutz von Frauen und Kindern, sollen eingebunden werden. Das Portal ist zu finden unter „Germany4Ukraine.de“. (frs mit Material der dpa)