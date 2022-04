Ukraine-Krieg: Göttinger sollen Sonntag Energie sparen

Der eingeschaltete Schutzschalter einer Mehrfachsteckdose leuchtet rot. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Wegen des Kriegs in der Ukraine ruft Göttingens Oberbürgermeisterin Einwohner der Stadt zu einem Energiespar-Sonntag auf. Dadurch sollten Energieimporte verringert und Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt werden, sagte Petra Broistedt am Dienstag. „Eine dezentrale, lokale Energieversorgung ist nicht mehr nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch eine Frage des Friedens.“

Göttingen - Symbolisch solle deshalb der Ostersonntag als Energiesparsonntag ausgerufen werden, sagte die SPD-Politikerin. „Wer es irgendwie einrichten kann, sollte an diesem Tag so wenig Energie wie möglich verbrauchen“ Das sei auch Zeichen an nationale und internationale Entscheidungsträger. Menschen seien bereit, ihre altbekannten Alltagsmuster zu hinterfragen. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine wird etwa über ein Gasembargo gegen Moskau diskutiert.

Die Göttinger sollen etwa statt Auto das Fahrrad und den Nahverkehr nutzen oder die Heizung um ein, zwei Grad abdrehen. Die Stadt selbst senkt etwa im Schwimmbad Eiswiese die Wassertemperatur um ein Grad. Im Heizkraftwerk sollen vier Gaskesselanlagen abgeschaltet werden und ihre Leistung durch Energie aus Biogas ersetzt werden. Dadurch würden knapp 80.000 Kilowattstunden Erdgas sowie 18 Tonnen CO2 eingespart. dpa