Umbenennung der Bischof-Janssen-Straße

Teilen

Die Bischof-Janssen-Straße in Hildesheim wird wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen den 1988 gestorbenen Geistlichen umbenannt. Das hat der zuständige Ortsrat am Mittwochabend mit neun Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen. Wie ein Stadtsprecher sagte, wird die Straße in Marie-Wagenknecht-Straße umbenannt. Dies sei mit sechs zu vier Stimmen entschieden worden.

Hildesheim - Marie Wagenknecht war eine Kommunalpolitikerin und eine der Gründerinnen der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (AWO). Der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ zufolge sehen CDU-Kommunalpolitiker bei ihr eine Verwechslungsgefahr mit der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.

Die Empfehlung zur Umbennung der Bischof-Janssen-Straße hatte ein von der Kommune eingesetzter Arbeitskreis gegeben. Der 1988 im Alter von 80 Jahren gestorbene Janssen ist der erste Bischof in Deutschland, der persönlich des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wurde. Die Vorwürfe von zwei Betroffenen wurden erst 2015 und 2018 dokumentiert. Janssen war von 1957 bis Ende 1982 Bischof von Hildesheim. dpa