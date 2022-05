Tödlicher Unfall: Autofahrer kracht gegen Baum und stirbt

Bei einem schweren Unfall ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (15./16.05.2022) ein Autofahrer im Kreis Lüneburg gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Mann wird bei einem Unfall in der Nacht zu Montag im Landkreis Lüneburg tödlich verletzt. Die Unfallursache ist ungeklärt, die Ermittlungen laufen.

Lüneburg – Ein Autofahrer ist im Kreis Lüneburg in der Nacht von Sonntag auf Montag (15./16.05.2022) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, sei der 46-Jährige gegen 01:10 Uhr auf der Landstraße 232 zwischen Tosterglope und Katemin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt, wie hna.de berichtet.

Der Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Beteiligte gab es nicht. Der genaue Hergang werde noch ermittelt, die Unfallursache ist ungeklärt. Der Unfallwagen wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Polizei- und Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (rdg)

