Schweres Zugunglück bei Gifhorn: Anhaltende Explosionsgefahr – Umwege für Bahnreisende

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Zu einem schweren Zugunglück kommt es am Donnerstag in frühen Morgenstunden bei Leiferde (Landkreis Gifhorn). Es gibt weiter erhebliche überregionale Behinderungen für Bahnreisende.

Update vom 18.11.2022, 10.54 Uhr: Bis mindestens Sonntagabend kommt es nach dem Zugunglück bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) zu erheblichen Behinderungen im Fern- und Nahverkehr, da viele Züge ausfallen beziehungsweise umgeleitet werden. Die Bergung der verunglückten Kesselwagen gestaltet sich unterdessen schwierig. Aus ihnen tritt weiterhin Propangas aus. Es besteht dort weiterhin Explosionsgefahr.

Reisende aus Südniedersachsen und Nordhessen, die in Richtung Berlin fahren wollen, werden von der Bahn gebeten, folgende Routen zu nehmen:

Zwischen Göttingen und Berlin sollten die ICE-Züge über Erfurt Hbf genutzt werden. Zwischen Erfurt und Göttingen verkehrt die RE-Linie 1 (Fahrzeit: etwa 100 Minuten).

und sollten die ICE-Züge über Erfurt Hbf genutzt werden. Zwischen verkehrt die RE-Linie 1 (Fahrzeit: etwa 100 Minuten). Zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Berlin sollten die Fernverkehrsverbindungen mit Umstieg in Eisenach oder Fulda genutzt werden.

Fahrgäste sollen in den noch verkehrenden Zügen mit einer hohen Auslastung rechnen! Bei Verspätung oder Zugausfall gelten die allgemeinen Fahrgastrechte. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Aufgrund einer Streckensperrung kommt es bis mindestens Sonntagabend zwischen Berlin und Hannover zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen sind folgende Verbindungen:

ICE-Züge Schweiz - Karlsruhe - Frankfurt(M) - Kassel - Berlin werden umgeleitet. Die Halte Kassel-Wilhelmshöhe, Göttingen und Wolfsburg entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Erfurt und Halle.

werden umgeleitet. Die Halte Kassel-Wilhelmshöhe, Göttingen und Wolfsburg entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Erfurt und Halle. ICE-Züge NRW - Hamm bzw. Münster/Westf - Hannover - Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 90 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Stendal.

werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 90 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Stendal. IC-Züge Leipzig – Magdeburg – Hannover – Bremen – Emden – Norddeich Mole fallen zwischen Leipzig und Hannover aus.

fallen zwischen Leipzig und Hannover aus. IC-Züge Amsterdam - Osnabrück - Hannover - Berlin enden/beginnnen bereits in Hannover Hbf. Die Halte in Wolfsburg, Stendal und Berlin entfallen.

Zwei Güterzüge sind am Donnerstagmorgen nahe Gifhorn kollidiert. Bei dem Unglück in Niedersachsen wurden mehrere Waggons beschädigt. © Fernando Martinez Lopez/TNN/dpa

Der Streckenabschnitt bei Leiferde im Landkreis Gifhorn ist weiterhin vollständig gesperrt, die Züge würden umgeleitet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitag. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei entweicht weiter explosives Propangas aus zwei Kesselwaggons. Vor der Bergung müssten die Waggons leer sein, sagte er: „Jeder Funken kann dort zu einer Katastrophe führen.“ Der Sprecher erklärte, pro Kesselwagen seien 50 Tonnen Gas geladen - es sei davon auszugehen, dass pro Stunde rund 250 Kilogramm entwichen. Die Lage am Unfallort sei unverändert. Auch die übrigen Wagen der beiden Züge privater Bahnunternehmen seien noch nicht geborgen. In der Nacht sei der Unfallort abgesperrt und gesichert worden.

Schweres Zugunglück bei Gifhorn: Untersuchungen eingeleitet

Update von 17.11.2022, 16.15 Uhr: Inzwischen wurde mit den Untersuchungen zur Unglücksursache begonnen. Unfallermittler haben dazu Papiere aus einer der Loks sichergestellt. Bei dem Unglück war ein Güterzug auf einen vor einem Signal stehenden anderen aufgefahren. Solche Unfälle werden normalerweise durch die auf den Strecken installierte Sicherungstechnik verhindert.

Die entgleiste Lok von einem der zwei kollidierten Güterzüge. © Bundespolizeiinspektion Hannover

Sie sorgt dafür, dass kein anderer Zug in einen Abschnitt mit einem stehenden Zug einfahren kann. Wie genau es trotzdem zu dem Unfall kam, ob es sich um technisches oder menschliches Versagen handelte, ist nun „Gegenstand laufender Ermittlungen“, heißt es von der Bundespolizei. Mit den Untersuchungen werden sich unter anderem Experten des Eisenbahnbundesamtes befassen.

Der Nah- und Fernverkehr der Bahn wird vermutlich noch einige Tage beeinträchtigt sein. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, war am Donnerstag noch unklar. Es muss mit erheblichen Verspätungen durch Umleitungen gerechnet werden. Im Nahverkehr gibt es einen Schienenersatzverkehr. Verletzt wurde ein 45-jähriger Lokführer. Er kam ins Krankenhaus.

Schweres Zugunglück bei Gifhorn: Explosives Gas tritt aus

Update von 11.15 Uhr: Gifhorn – Die Ursache für das schwere Zugunglück zwischen Lehrte und Wolfsburg bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) ist weiterhin im Dunkeln. Soviel ist klar: Gegen 3.30 Uhr war nach Angaben der Bundespolizei in Hannover ein Güterzug von hinten auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Die Lok des auffahrenden Güterzuges hatte 25 Kesselwagen mit Propangas am Haken. Zwei Kesselwagen kippten um und zwei weitere Kesselwagen entgleisten.

Ein schweres Zugunglück hat sich am Donnerstagmorgen (17.11.2022) bei Leiferde im Landkreis Gifhorn ereignet. Dabei sind zwei Güterzüge kollidiert, wodurch zwei Kesselwagen mit Propangas umkippten. © Bundespolizeiinspektion Hannover

Verunglückte Lok wurde aus den Gleisen gehoben

Auch die Lok wurde stark beschädigt und aus den Gleisen gehoben. An zwei Kesselwagen entstanden Lecks, aus denen nun Propangas austritt. Zusätzlich wurden auf mehreren hundert Meter die Oberleitung der Bahntrasse abgerissen. Der 45-jährige Lokführer wurde bei dem Aufprall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Lokführer des anderen Zuges soll leicht verletzt worden sein.

Strom auf der Bahnstrecke musste abgeschaltet werden

Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt, der Strom musste abgeschaltet und die Strecke komplett gesperrt werden. Bundespolizei, Feuerwehr und Notfallmanager der Deutschen Bahn AG sind vor Ort.

Über die Dauer der Aufräumarbeiten und der Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Es kommt zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin.

Erstmeldung von 8.30 Uhr: Gifhorn – Auf der Bahnstrecke zwischen Leiferde und Dalldorf kam es am Donnerstag gegen 3.30 Uhr in Niedersachsen zu einem schweren Zugunglück. Ein Güterzug ist dort aus bislang unbekannter Ursache auf einen anderen Güterzug aufgefahren, der an einem Signal wartete.

Zwei Waggons sollen entgleist sein. An der Unglücksstelle tritt offenbar explosives Propangas aus. Deshalb gestalten sich die Rettungsarbeiten besonders schwierig.

Schweres Zugunglück bei Gifhorn: Güterzüge prallen gegeneinander – zwei Lokführer verletzt

Die umgestürzten Kesselwagen. © Bundespolizeiinspektion Hannover

Wegen des Unglücks ist die Bahnstrecke zwischen Lehrte und Wolfsburg unterbrochen. Die Oberleitung soll auf mehreren hundert Metern Länge abgerissen sein. ICE-Züge müssen weiträumig umgeleitet werden. Es gibt zum Teil Verspätungen von mehr als einer Stunde. Ebenfalls unterbrochen ist der Regionalverkehr mit Enno-Zügen zwischen Wolfsburg und Lehrte. Es soll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Ein weiteres Problem: Eine wichtige Umleitungsstrecke für Züge, die Weddeler Schleife zwischen Braunschweig und Wolfsburg, ist zurzeit gesperrt.

Behinderungen im Bahnverkehr nach Unfall mit Güterzügen bei Leiferde in Niedersachsen

Folgende Zugverbindungen im Fernverkehr sind laut Bahn betroffen:

ICE-Züge NRW - Hamm - Hannover - Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten.

werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten. ICE-Züge Schweiz / Frankfurt(M) - Kassel - Göttingen- Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten.

werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten. IC-Züge Hannover - Stendal - Leipzig - Dresden fallen aus.

fallen aus. IC-Züge Köln - Dortmund - Hannover - Magdeburg - Leipzig - Dresden fallen zwischen Köln Hbf und Braunschweig Hbf aus.

fallen zwischen Köln Hbf und Braunschweig Hbf aus. IC-Züge Amsterdam - Osnabrück - Hannover - Berlin enden/beginnnen bereits in Hannover Hbf. Die Halte in Wolfsburg Hbf, Stendal Hbf, Berlin-Spandau, Berlin Hbf und Berlin Ostbahnhof entfallen.

Die Halte in Wolfsburg Hbf, Stendal Hbf, Berlin-Spandau, Berlin Hbf und Berlin Ostbahnhof entfallen. Alle übrigen IC/ICE-Züge in diesem Abschnitt fallen leider aus

Bahnreisende sollten sich vor Fahrtantritt unbedingt informieren. (Bernd Schlegel)

Verwandte Themen: In der Vergangenheit ist es in Niedersachsen bereits mehrmals zu tragischen Unfällen mit Zügen gekommen. Vor 30 Jahren ereignete sich ein schweres Zugunglück in Northeim. 2014 entgleiste ein Güterwagen an einem Bahnübergang bei Göttingen; tausende Getränke-Dosen wurden dabei verstreut.