Tragischer Unfall auf Volksfest: Junge Frau (18) gestorben – Unfallhergang geklärt

Von: Sophia Lother

Teilen

Nach einem tödlichen Unfall auf dem Matjesfest in Emden in Niedersachsen stirbt eine 18-Jährige. Die Polizei nennt nun neue Details.

Update von Montag, 30. Mai, 16.26 Uhr: Nun wurde offenbar der Unfallhergang des tödlichen Vorfalls auf einem Volksfest in Niedersachsen geklärt. „Eine 18-jährige Aushilfe eines Fahrgeschäftes aus dem Landkreis Aurich wurde von einem Fahrgast informiert, dass dieser seine Brille bei einer vorherigen Fahrt verloren habe. Die Aushilfe wollte die Brille aufheben und betrat dazu die Arbeitsfläche des Fahrgeschäftes im laufenden Betrieb, wodurch sie dann von dem Fahrgeschäft erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde“, heißt es in einer gemeinsamen Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Trotz sofortiger medizinischer Versorgung starb die junge Frau wenig später im Krankenhaus. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt hätten die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen und keine Erkenntnisse für ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten anderer Menschen oder für technische Mängel erlangt. Demnach sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen, wie hna.de berichtet.

Tragischer Unfall auf Volksfest: Junge Frau (18) gerät unter Fahrgeschäft und stirbt

Erstmeldung von Sonntag, 29. Mai: Emden – Bei einem tödlichen Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht zu Sonntag (29. Mai) eine junge Frau ums Leben gekommen. „Eine 18-jährige Angestellte eines Fahrgeschäftes geriet zwischen den Boden und das Fahrgeschäft, als dieses in Fahrt war“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach starb die Frau kurz nach dem Unfall auf dem Volksfest in Niedersachsen im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Gegenüber dem NDR berichtete Marktmeister Uwe Hellmann, dass sich die Frau nach einer verlorenen Brille gebückt habe. Kurz darauf sei sie von der Gondel des Fahrgeschäfts getroffen worden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Senders um eine Art Schiffsschaukel, die hin und her schwingt. Laut dem Marktmeister sei die Schiffsschaukel noch in der Nacht abgebaut worden.

Auf einem Volksfest in Emden in Niedersachsen hat sich ein tragischer Unfall ereignet. (Foto vom 26. Mai) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Tödlicher Unfall auf Voksfest in Niedersachsen: Junge Frau (18) stirbt

Auf der Internetseite der Stadt schrieb Oberbürgermeister Tim Kruithoff: „Dieses Leid ist unvorstellbar und macht mich sprachlos. In Gedanken und Anteilnahme beziehe ich auch die Betreiber des Fahrgeschäftes, alle Schaustellerfamilien und die Veranstalter mit ein, für die dieses tragische Unglück ein schwerer Schlag ist.“

Das Matjesfest läuft seit vergangenem Donnerstag und war bis zu diesem Sonntag geplant. Damit feiert die Seehafenstadt die Heringsspeise, die an Dutzenden Ständen angeboten wird. (slo mit dpa)