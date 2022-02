Uni Göttingen gibt Gebeine aus Hawaii zurück

Die Universität Göttingen hat 13 Gebeine aus seiner Sammlung an den US-Bundesstaat Hawaii zurückgegeben. Wie die Universität am Donnerstag mitteilte, nahmen Vertreter des „Office of Hawaiian Affairs“ die menschlichen Überreste am Mittwoch entgegen. Die Knochen hatte der Anatom Georg Thilenius 1897 auf der Insel Maui illegalerweise ausgegraben.

Göttingen - Über verschiedene Zwischenstationen gelangten die Gebeine Mitte des 20. Jahrhunderts an die Universität Göttingen. Wissenschaftler des Forschungsprojektes „Sensible Provenienzen“ identifizierten die 13 Gebeine. „Mit der Rückgabe drücken wir unsere tiefe Verbundenheit und unseren Respekt vor der hawaiianischen Kultur aus“, sagte Universitätspräsident Metin Tolan.

Am Dienstag nahm die hawaiianische Delegation bereits acht Schädel in Bremen entgegen. Bei Besuchen in Jena, Berlin und Wien sollen weitere menschliche Überreste zurückgegeben werden. Insgesamt sollen so 58 Gebeine den Weg zurück nach Hawaii finden. dpa