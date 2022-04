Urteil im Organspendeskandal: Ex-Chefarzt verliert Bezüge

Im Zusammenhang mit dem sogenannten Göttinger Organspendeskandal verliert ein ehemaliger Chefarzt sein Ruhegehalt. Das Verwaltungsgericht Göttingen urteilte im März gegen den früheren Professor der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Der Beklagte soll in elf Fällen durch manipulierte Blutwerte Einfluss auf die Empfänger von Spenderorganen genommen haben.

Göttingen - Gegen das nun zugestellte Urteil kann innerhalb eines Monats Berufung eingelegt werden.

Die UMG, die die Disziplinarklage eingereicht hatte, hält den Mediziner für eine der zentralen Figuren in dem Organspendeskandal. Im Juli 2012 beurlaubte die Klinik den verbeamteten Arzt. Eine Weiterbeschäftigung sei wegen eines endgültig eingetretenen Vertrauensverlustes nicht mehr zumutbar gewesen. Dieser Auffassung folgte das Gericht. Der Beklagte ist inzwischen im Ruhestand.

Der ehemalige Chefarzt im Zentrum für Innere Medizin habe mindestens seine Mitarbeiter angewiesen, die Manipulationen durchzuführen. Ob er im Tatzeitraum von 2009 bis einschließlich 2011 auch selbst Blutwerte manipulierte, konnte das Gericht nicht abschließend klären. Zudem habe er für die Behandlung eines Transplantationspatienten unberechtigterweise 30.000 Euro eingenommen. Der Arzt bestritt die Vorwürfe.

Ein ebenfalls mit der Angelegenheit verbundener Mediziner wurde in einem Strafprozess vor dem Landgericht Göttingen im Jahr 2015 wegen einer Gesetzeslücke freigesprochen. Daraufhin stellte die Staatsanwaltschaft auch ihre Strafermittlungen gegen den nun verurteilten ehemaligen Chefarzt ein, wie der Sprecher des Verwaltungsgerichtes mitteilte. Da vor dem Verwaltungsgericht nicht Straftaten, sondern Dienstvergehen geprüft werden, kam es nun in diesem Fall zu einem Schuldspruch.

Das Auffliegen des Organspendeskandals in Göttingen hatte 2012 weitreichende Folgen. An mehreren deutschen Kliniken wurden Manipulationen aufgedeckt, wodurch das Vertrauen in die Transplantationsmedizin nachhaltig erschüttert wurde. dpa