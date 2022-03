Software-Fehler beschert Landkreis traumhafte Corona-Inzidenz

Von: Jennifer Köllen

Teilen

In Deutschland sind die Inzidenzen mit 1734 hoch wie selten, doch der Landkreis Vechta meldet Werte unter 300. Wir haben herausgefunden: Diese sind falsch!

Vechta – Die Corona-Zahlen steigen und steigen, gefühlt jeder Zweite im Umkreis fängt sich derzeit den Virus ein. Das spiegeln auch die aktuell sehr hohen Corona- Zahlen in Deutschland wieder.

In Niedersachsen ist die Lage besonders heikel. Dort infizieren sich derzeit so viele Menschen wie nie zuvor. Am Mittwoch, den 23. März, erreichten die Corona-Zahlen hier einen neuen Höchstwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1878,7. In der Vorwoche war der Wert mit 1.522,1 noch erheblich niedriger. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI).

Doch ein niedersächsischer Landkreis sticht komplett aus den Erhebungen heraus: Vechta. Dort werden derzeit vom RKI seit Tagen nicht nur die wenigsten Corona-Zahlen in Niedersachsen, sondern sogar in ganz Deutschland gemeldet. In den letzten sieben Tagen wurden nur 430 neue Fälle registriert und keine neuen Todesfälle, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 299,2 pro 100.000 Einwohner.

Niedrige Corona Zahlen in Vechta – Wir sind der Sache nachgegangen

Nur der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat noch niedrigere Zahlen. Da stellt sich die Frage: Wie ist das möglich? Was macht Vechta richtig beziehungsweise anders, als alle anderen? Wir sind der Sache nachgegangen.

Computerfehler: Der Landkreis Vechta meldete fälschlicherweise mit die niedrigsten Coronazahlen in Deutschland. (kreiszeitung.de-Montage) © Sebastian Gollnow/dpa/Christian Ohde/imago

Niedrige Corona Zahlen in Vechta – Jetzt kommt raus: Es war ein Software-Fehler!

Anruf in Vechta. Wir erreichen den Pressesprecher des Landkreises, Jochen Steinkamp. Warum die Zahlen so viel niedriger sind, als überall anders, hatte er in den letzten Tagen noch mit einer vergleichsweise höheren Impfquote erklärt. Recht erklären konnte er sich die niedrigen Zahlen nicht wirklich. Doch gegenüber kreiszeitung.de gibt er zu: „Leider haben wir doch keine niedrigeren Inzidenzen als im Rest von Deutschland. Obwohl uns das natürlich gefreut hat.“ Doch keine niedrigen Zahlen? Aber warum hat das RKI diese denn offiziell gemeldet? Steinkamp gesteht: „Wir haben heute herausgefunden, dass es an einem Software-Fehler lag. Wir haben offenbar die falschen Zahlen übermittelt.“

Besonders prekär: Bereits in der Vergangenheit gab es Gerüchte über Schlampereien und falsche Zahlen, da das RKI öfter anderen Inzidenzen für Vechta meldete, als der Landkreis selbst. Ob Zahlen falsch bislang übermittelt wurden, sei nur schwer nachzuvollziehen, hieß es bislang vonseiten der Stadt. Der angegebene Grund: Die eingehenden Befunde würden automatisiert über digitale Schnittstellen weitergemeldet. Wie man jetzt weiß, lag genau hier der Fehler..

Stadt gesteht: Meldefehler verfälscht Corona-Inzidenzzahl im Landkreis Vechta

Die Kreisverwaltung habe jetzt die Ursache für die außergewöhnlich niedrige Sieben-Tage-Inzidenz im Landkrei Vechta ausgemacht: Wegen eines technischen Problems mit dem Softwareprogramm ISGA (InformationsSystem GesundheitsAmt) sind nicht alle Neuinfektionen an das Niedersächsische Gesundheitsamt (NLGA) weitergeleitet worden. „Wir konnten den Fehler erst nach mehrmaligen Recherchen entdecken. Die Meldekette ist offenbar durch einen Datenstau unterbrochen worden“, erklärt Steinkamp.

Die Fälle der letzten sieben Tage müssen nun händisch nacherfasst werden. Die technischen Probleme würden behoben. Das bedeutet: Die vom RKI gemeldete Inzidenz von 299,2 für den Landkreis Vechta ist falsch. In Wahrheit dürfte der tatsächliche Wert deutlich höher liegen.

Corona-Zahlen in Niedersachen: Hier sind sie besonders hoch

Die Zahl der Infektionen ist in Niedersachsen so hoch nie nie zuvor. Am Mittwoch gab es 33.800 neue Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1878,7 (Vortag: 1.811,2 / Vorwoche: 1.522,1). 38 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Corona-Toten ist in Niedersachsen damit nun auf 7.864 gestiegen.

Besonders hoch sind die Zahlen im Landkreis Grafschaft Bentheim mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2.676. Weitere sehr hohe Inzidenzen gibt es im Landkreis Gifhorn (2.431), Landkreis Leer (2.368) und im Stadtkreis Wolfsburg (2.362). Auch in Nordheim werden immer wieder sehr hohe Zahlen gemeldet. *merkur.de, kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.