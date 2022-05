Totes Ehepaar bei Hannover entdeckt: Polizei fahndet nach unbekanntem Täter

Teilen

Die Polizei findet in der Region Hannover die Leichen eines Ehepaares in dessen Haus. Die Ermittler gehen zurzeit von einem Gewaltverbrechen aus.

Update von Dienstag, 31. Mai, 12.23 Uhr: Der Verdacht verhärtet sich: Alles deutet daraufhin, dass das am Montag (30.05.2022) in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover gefundene tote Ehepaar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Nach Angaben der Polizei fahnden die Ermittler nun nach einem bislang unbekannten Täter, wie hna.de berichtet.

Familienangehörige der Verstorbenen sollen sich um das Paar gesorgt haben, von dem sie mehrere Tage nichts gehört hatten. Sie suchten das Wohnhaus des Paares am Isenbargsweg im Neustädter Orteilsteil Hagen auf. Nachdem dort auf das wiederholte Klingeln und Klopfen niemand reagierte hatte, verständigten die Angehörigen die Polizei, die eine Streife zu dem Tatort entsandte.

Totes Ehepaar in der Region Hannover gefunden: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Polizeiabsperrband ist vor einem Haus zu sehen, vor dem Menschen in Schutzanzügen stehen. In einem abgelegenen Haus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover sind am Montag zwei tote Menschen entdeckt worden. © dpa

Die Beamten verschafften sich gegen 16.25 Uhr Zutritt zu dem Haus. Einer der Polizisten entdeckte die leblosen Körper der 53-jährigen Frau und ihres 59 Jahre alten Mannes. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort bis spät in die Nacht hinein Spuren und fertigte Foto- und Videoaufnahmen an. Zeitgleich wurden erste Zeugen befragt.

Noch am Dienstag sollen der Mann und die Frau obduziert werden, um weitere Rückschlüsse auf die Todesumstände ziehen zu können. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können beziehungsweise seit Freitag (20.05.2022) Verdächtiges im Umfeld des Wohnhauses beobachtet haben, sich unter Tel. 0511 109 / 5555 zu melden.

Verdacht auf Gewaltverbrechen: Totes Ehepaar bei Hannover entdeckt

Erstmeldung von Dienstag, 31. Mai, 11.38 Uhr: Neustadt am Rübenberge – Grausiger Fund: In der Region Hannover ist ein Ehepaar vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Zwei Leichen seien am Montagnachmittag (30.05.2022) in Neustadt am Rübenberge gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag (31.05.2022). Bei den Körpern soll es sich um eine 53 Jahre alte Frau und ihren 59-jährigen Mann handeln, wie die Polizei mitteilt.

Besorgte Angehörige hätten die Beamten zuvor informiert, dass sie das Paar nicht erreichen konnten. Nichts deute bisher auf einen erweiterten Suizid hin, so der Polizeisprecher. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben zu den Todesumständen der Verstorbenen und der Situation des Auffindens der Körper. Auch ob es Hinweise auf einen Einbruch gibt, wurde nicht gesagt.

Zwei Leichen in der Region Hannover gefunden – vermutlich Opfer von Gewaltverbrechen

Das Haus, in dem sich der tragische Fund ereignet hat, liegt etwas abseits gelegen im Ortsteil Hagen am Ende eines Wegs zwischen Feldern, ganz in der Nähe von Bahngleisen. Noch am Montag sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei Spuren am mutmaßlichen Tatort. Die Ermittlungen sollten am Dienstag fortgesetzt werden. Hagen liegt in Niedersachsen circa 30 Kilometer nordwestlich von Hannover an der Grenze zum Landkreis Nienburg. (rdg)

In der Region Hannover kommt es immer wieder zu Tötungsdelikten. Erst Anfang Mai 2022 wurde eine Frau in Burgdorf erstochen. Im September 2021 raubten zwei Männer eine Prostituierte in Hannover aus – die Frau starb bei dem Überfall.