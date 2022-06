Joe (8) noch immer vermisst: Zeuge meldet Hinweis - Polizei hat schlimmen Straftat-Verdacht

Von: Jennifer Lanzinger

Wer hat den 8-Jährigen gesehen? Seit dem 17. Juni ist der Junge vermisst. Die Polizei Oldenburg bittet um Hinweise. © Polizei Oldenburg

Seit fast einer Woche gilt Joe aus Oldenburg als vermisst, nun witterte ein Spürhund seine Spur. Rund 200 Menschen durchsuchten daraufhin ein Feld - und entdeckten einen Fußabdruck.

Update vom 23. Juni, 16.55 Uhr: Die Polizei setzt bei der Suche nach dem vermissten Achtjährigen in Oldenburg zusätzlich eine Mordkommission ein. Aus Hinweisen eines Zeugen habe sich der Verdacht ergeben, dass der Junge Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Ermittelt werde gegen unbekannt.

Weiter heißt es, das Verfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg würde den Behörden neue Möglichkeiten eröffnen. So könnten beispielsweise Daten gesichert werden, die sonst verloren gingen. Es werde jedoch auch parallel weiterhin intensiv nach dem Jungen gesucht, die dafür eingerichtete Sonderorganisation bleibe zunächst bestehen. Also arbeitet die Polizei vorerst zweigleisig.

Erstmeldung vom 23. Juni:

Oldenburg - Seit rund einer Woche fehlt von dem kleinen Joe aus Oldenburg jede Spur, noch immer suchen Einsatzkräfte fieberhaft nach dem Achtjährigen. Zuletzt gesehen wurde Joe am Freitag, 17. Juni 2022. Die Menschen in Oldenburg nehmen großen Anteil an dem Verschwinden des Jungen, zahlreiche Menschen suchen freiwillig ohne Unterlass nach Joe.

Joe (8) aus Oldenburg noch immer vermisst: Spürhund schlägt an - Einsatzkräfte entdecken Fußabdruck

Wie die dpa einen Polizeisprecher am Donnerstag zitiert, werde weiter nach dem Kind gesucht: „Wir gehen den Hinweisen nach, die wir bekommen“. Der acht Jahre alte Joe, der eine geistige Behinderung hat, wurde zuletzt gegen 17.30 Uhr im Bereich der ehemaligen Kaserne Donnerschwee gesehen. Die Polizei betonte bereits in einer ersten Mitteilung, dass Joe die Suche nach ihm leicht als Spiel verstehen könnte. Demnach werde die Suche durch Rettungshundestaffeln und Lautsprecherdurchsagen unterstützt.

Auch unzählige Freiwillige suchen seit Tagen nach Joe, die Drohnengruppe der Ammerländer Kreisfeuerwehr hatte zudem an der Suche teilgenommen. Hinweisen zufolge könnte sich der Junge in Wehnen (Kreis Ammerland) aufgehalten haben. Wie Bild unter anderem berichtet, sollen Zeugen am Dienstag einen Hinweis auf ein Erdbeerfeld gegeben haben. Entdeckt wurde Joe auch hier nicht.

Vermisster Joe aus Oldenburg: Zahlreiche Beteiligte suchen fieberhaft nach Joe

Am Mittwoch soll dann ein Spürhund die Spur des Jungen in ein Maisfeld gewittert haben. Wie Bild berichtet, sollen sich umgehend rund 200 Menschen dort eingefunden und nach dem kleinen Joe gesucht haben. Entdeckt worden sei dabei ein kleiner Fußabdruck. Die Spurensicherung soll nun prüfen, ob der Fußabdruck vom vermissten Joe stammen könnte.

Joe ist etwa 150cm groß, schlank und trägt schulterlange dunkle lockige Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Joe über einem blauen T-Shirt mit weißer Aufschrift eine schwarze Weste, ebenfalls mit weißer Aufschrift und eine dunkle Hose. Der vermisste Junge ist vermutlich barfuß unterwegs.

Vermisster Joe aus Oldenburg: Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei Oldenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum vermissten 8-jährigen Joe oder zu seinem Aufenthaltsort geben können sich beim Einsatz- und Streifendienst I unter der 0441-790-4115 oder beim polizeilichen Notruf 110 zu melden. (-767932)