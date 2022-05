Verfolgungsjagd mit Wohnmobil auf A2: Mann schwer verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Schwerer Unfall bei Helmstedt: Ein Mann raste mit einem gestohlenen Wohnmobil bis zum Rastplatz Marienborn, verlor die Kontrolle und krachte gegen einen Sattelzug.

Helmstedt - Ein Mann ist mit einem gestohlenen Wohnmobil auf der Autobahn A2 vor der Polizei geflüchtet und auf dem Rastplatz Marienborn verunglückt. Wie die Beamten mitteilten, habe der 47-Jährige in der Nacht zu Dienstag bei Helmstedt die Stopp-Zeichen der Autobahnpolizei ignoriert und stattdessen beschleunigt. Das Wohnmobil raste mit etwa Tempo 150 bis zu der Raststätte an der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Hier verlor der Fahrer die Kontrolle. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kippte auf die Seite und rutschte gegen einen Sattelzug, der in der Ausfahrt der Tankstelle stand.

Der schwer verletzte mutmaßliche Dieb musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich herausstellte, dass das Wohnmobil zuvor in Langenhagen bei Hannover entwendet worden war, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Beschädigt wurden laut Polizei auch ein massiver Betonpoller, eine Straßenlaterne sowie Teile der Schutzplanke. dpa