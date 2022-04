Verhandlung gegen Hauptkommissar: Nähe zu „Reichsbürgern“

Ein Kriminalhauptkommissar muss sich am Donnerstag (9.30 Uhr) wegen möglicher Verbindungen zur sogenannten Reichsbürgerbewegung am Verwaltungsgericht Hannover verantworten. Der 58-Jährige solle laut Klage aus dem Dienst entfernt werden, teilte das Gericht mit. Die Polizeidirektion Hannover hatte eine entsprechende Disziplinarklage gegen den Mann eingereicht.

Hannover - Vorgeworfen wird ihm demnach unter anderem, der sogenannten Reichsbürgerbewegung anzugehören sowie staatliche Institutionen verunglimpft und auf Veranstaltungen der „Querdenker“-Szene Verschwörungstheorien verbreitet zu haben.

Der Polizist aus Hannover war früheren Angaben zufolge nach einer Rede bei einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Dortmund vorerst vom Dienst entbunden worden. Der Mann hatte sich demnach bei der Kundgebung im August 2020 mit vollem Namen als Kriminalhauptkommissar vorgestellt und die Corona-Regeln hinterfragt. Dabei forderte er seine Kollegen auf, sich in der Corona-Lage mehr ihrem Gewissen als dem Gehorsam verpflichtet zu fühlen. Sogenannte „Reichsbürger“ bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und erkennen ihre Rechtsordnung nicht an. dpa