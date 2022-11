Vermisste Maddie McCann: Gericht erlässt neuen Haftbefehl gegen deutschen Verdächtigen

Von: Martina Lippl

Maddie McCann gilt seit 2007 vermisst. Das britische Mädchen ist aus einer Ferienanlage in Portugal (Algarve) verschwunden. © afp

Maddie McCann ist seit 2007 verschwunden. Gegen einen Verdächtigen wurde nun Haftbefehl wegen weiterer schwerer Verbrechen in Portugal erlassen.

Braunschweig – Im Urlaub in Portugal ist Maddie McCann vor mehr als 15 Jahren aus einer Ferienanlage verschwunden. Bis heute gibt es von Madeleine keine Spur. Das Schicksal des britischen Mädchens bewegt die Welt seit Jahren. Ihre Eltern Kate und Gerald McCann geben die Suche nach ihrer Tochter nicht auf. Inzwischen sind mehr als 15 Jahre vergangen.

Fall Maddie McCann – Hauptverdächtiger sitzt im Gefängnis

Immer wieder tauchten Spekulationen und Hinweise über den Verblieb des Mädchens auf. Mitte 2020 gab es dann eine spektakuläre Wende im Vermisstenfall Maddie: Ein Deutscher geriet ins Visier der Ermittler. Der mehrfach vorbestrafte Sexualstraftäter lebte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve – unter anderem einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Derzeit sitzt Christian B. (45) eine siebenjährige Haftstrafe, für die Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin im Jahr 2005 im portugiesischen Praia da Luz, in Deutschland ab. Jahrelang konnte dem Deutschen die Tat nicht nachgewiesen werden. Erst ein DNA-Abgleich und ein gefundenes Video sorgten für eine Festnahme und eine Auslieferung nach Deutschland. Dabei führte die Spur auch nach Bayern.

Verdächtiger im Fall Maddie McCann: Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung erlassen

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt seit zwei Jahren gegen Christian B. Jetzt wurde ein Haftbefehl für fünf Sexualstraftaten erlassen, teilte das Landgericht Braunschweig am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte im Oktober Anklage gegen den 45-Jährigen erhoben. Ihm werden drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen.

Maddie McCann: Verdächtiger soll Taten zwischen Dezember 2000 und 2017 in Portugal begangen haben

Die Taten soll der Deutsche zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben. Genau dort verschwand im Mai 2007 die kleine Maddie. Im Rahmen der Ermittlungen wurden der Verdächtige im Sommer 2022 auf körperliche Merkmale untersucht. Neue Hinweise im Fall Maddie McCann brachten sie offenbar keine.

Die Entscheidung zum Haftbefehl ist nun im sogenannten Zwischenverfahren erfolgt, wie das Gericht betonte. Ob die Anklageschrift zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird, bleibt weiter offen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Klar ist aber bereits, dass ein möglicher Prozess gegen den 45-Jährigen frühestens im kommenden Jahr beginnen könnte.

Da die Haftzeit wegen der Vergewaltigung der US-Amerikanerin im September 2025 voll verbüßt wäre, hatte die Staatsanwaltschaft auch den Haftbefehl beantragt. Eine Vollstreckung des neuen Haftbefehls ist laut Gericht derzeit nicht möglich, weil es dafür der Zustimmung Italiens bedarf. Dort war der Beschuldigte aufgegriffen worden. Er wurde nach Deutschland ausgeliefert. Die Genehmigung soll durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig eingeholt werden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist zuständig, weil der Verdächtige vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten deutschen Wohnsitz in Braunschweig hatte.

Sowohl die 2. Strafkammer des Landgerichts in Braunschweig als auch die Staatsanwaltschaft sehen die Haftgründe der Fluchtgefahr und auch der Wiederholungsgefahr gegeben. Der Verteidiger des Verdächtigen, Friedrich Fülscher, hatte schon zur Anklageerhebung gesagt, dass er die Beweislage in allen Fällen für dürftig halte.(ml/dpa)