Vermutlicher Blindgänger bei Bombensondierungen in der Göttinger Weststadt gefunden

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) findet bei Sondierungen in der Göttinger Weststadt einen vermutlichen Blindgänger. Das abgesperrte Sondierungsgebiet nahe der S-Arena darf nicht betreten werden.

Göttingen – Rund sechs Wochen nach der Entschärfung von fünf Weltkriegsbomben nahe der Göttinger S-Arena Ende Juli 2022 berichtet der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) am Dienstag (13.09.2022) vom Fund weiterer naheliegenden „verdächtigen Signalen“ bei den laufenden Sondierungen. Das berichtet hna.de.

Bei den Kampfmittelsondierungen hat sich an einem Untersuchungspunkt im Gebiet zwischen S-Arena und Leineufer in Göttingen der Verdacht auf einen Bombenblindgänger erhärtet. Aus Sicherheitsgründen erinnert die Stadt dringlich daran, dass das abgesperrte Sondierungsgebiet nicht betreten werden darf. Das betrifft ausdrücklich auch die Skate-Anlage am Schützenplatz.

Verdacht auf weiteren Blindgänger in Göttingen nach Kampfmittelsondierungen erhärtet

Kampfmittel-Sondierungen in Göttingen: Rund sechs Wochen nach den Bombensprengungen Ende Juli 2022 ist nun vermutlich ein weiterer Blindgänger nahe der S-Arena gefunden worden. © Stadt Göttingen

Der KBD prüft seit Montag, 22. August 2022, mit Unterstützung der Spezialfirma Schollenberger die gesamte Fläche zwischen S-Arena und Leine auf mögliche Blindgänger oder andere Kampfmittel. An einem Punkt wiesen die Messungen verdächtige Signale auf, weshalb der KBD eine technische Vorerkundung zur näheren Untersuchung einleitete.

Das Ergebnis: Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt auf dem Gelände ein weiterer Bombenblindgänger, der entschärft oder kontrolliert gesprengt werden muss. Zur Sicherheit wird der Verdachtspunkt zunächst mit Containern abgedeckt, bis im Laufe der Sondierungen ein Termin zur Entschärfung definiert werden kann.

Der Verdachtspunkt liegt von der S-Arena so weit entfernt, dass die aktuell noch bestehende Sperrung des Sondierungsgebietes nicht verändert werden muss. Die Flächensondierung wird wie geplant fortgesetzt, parallel dazu ebenso die Sondierungsarbeiten an der Godehardstraße.

Bombensondierungen in Göttingen: Nutzung der S-Arena zunächst wie geplant möglich

Laut Planung wird ab dem 19. September der gesamte Bereich nahe der S-Arena sondiert – dafür muss das Veranstaltungszentrum bis voraussichtlich Mitte Oktober gesperrt werden. Das entspricht sowieso der Planung nach dem Entschärfungseinsatz von Ende Juli. Für die Anwohnenden im 1.000-Meter-Radius und für die Nutzer der S-Arena ändert sich daher zunächst nichts.

Abhängig von weiteren möglichen Funden wird zum Ende der Sondierungen voraussichtlich ein Termin für eine Evakuierung zwecks Kampfmittelbeseitigung festgelegt. An dem nun ermittelten Punkt mit hohem Blindgängerverdacht ist dafür wieder eine Grundwasserabsenkung erforderlich, eventuell kommen weitere Vorbereitungsmaßnahmen hinzu.

Mächtiger Knall: Kontrollierte Sprengung von fünf amerikanischen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die als Blindgänger sechs Meter tief im Boden der Göttinger Weststadt lagen. Zuvor waren 78 Container als Schutzwände – auch für die nahe S-Arena (rechts) – aufgestellt worden. © Stadt Göttingen

Der ursprüngliche Zeitplan für die Wiederherstellung der Versorgungsleitungen innerhalb dieses Jahres ist daher nicht einzuhalten. Die Versorgungsunternehmen sind über die Auswirkungen der aktuellen Untersuchungsergebnisse des KBD bereits informiert, ebenso die Nutzer der S-Arena.

Göttinger Weststadt: Gebiet rund um laufende Bombensondierungen darf nicht betreten werden

Das aktuelle Sondierungsgebiet ist abgesperrt und darf rund um die Uhr nicht betreten werden. In dem Sicherheitsbereich liegt auch die Skate-Anlage. Die Stadt hat eine Ersatzfläche auf dem Jahnstadion-Parkplatz errichtet, dort wurden auch Skate-Module wieder installiert.

Die Gefahrenlage im Sondierungsgebiet hat sich grundsätzlich nicht geändert. Nach den Sprengungen vom 30. Juli 2022 hat sich gezeigt, dass der Boden verdichtet werden muss, was zuvor Flächensondierungen erforderlich macht. Während der Arbeiten auf dem Terrain ist dort besondere Vorsicht geboten.

Unbefugten ist das Betreten des Terrains daher zu jeder Zeit untersagt, worauf Schilder hinweisen. Ein Verstoß stellt einen Hausfriedensbruchs dar. Das Verbot wird – mit Blick auf die Sicherheit der Bevölkerung – rund um die Uhr kontrolliert. Die Stadt Göttingen informiert fortlaufend im Liveblog über den Kampfmittelverdacht und die Sondierungen in der Weststadt. (Raphael Digiacomo)