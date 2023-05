VfB Oldenburg und SV Meppen steigen aus der 3. Liga ab

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der VfB Oldenburg und der SV Meppen stehen bereits nach dem vorletzten Spieltag als sportliche Absteiger aus der 3. Fußball-Liga fest. Die Oldenburger verspielten am Sonntag durch eine 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten FSV Zwickau ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt.

Wilhelmshaven - Die Meppener wissen bereits seit Samstag, dass sie den Halleschen FC und Rot-Weiss Essen in der Tabelle nicht mehr überholen können. Da gewann der HFC mit 2:0 gegen die Essener und baute seinen Vorsprung auf die Emsländer auf sieben Punkte aus. Das Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden (Montag, 19.00 Uhr/MagentaSport) ist damit aus Meppener Sicht bedeutungslos.

Aufsteiger Oldenburg schöpfte zunächst noch einmal Hoffnung und ging gegen Zwickau schon in der sechsten Minute durch Rafael Brand in Führung. Der Ausgleich durch Dominic Baumann kurz nach der Halbzeit (46.) wirkte jedoch wie ein Schock, von dem der VfB sich nicht mehr erholte. In der Schlussphase sah Routinier Marc Stendera wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (86.). In der Nachspielzeit traf erneut Baumann zum 1:2 (90.+3). dpa