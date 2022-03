VfL-Boss Welling befürchtet Auswirkungen nach Türkgücü-Aus

Osnabrücks Präsident Michael Welling sieht durch den Rückzug von Türkgücü München deutliche Folgen für den aktuellen Spielbetrieb. „Die Integrität des Wettbewerbs ist etwas infrage gestellt“, sagte Welling am Donnerstag. „Es ist eine ungerade Anzahl an Spielen in der Tabelle und das wird bis zum Ende so bleiben.“

Osnabrück - Türkgücü hatte zuvor mitgeteilt, dass der zahlungsunfähige Verein den Spielbetrieb zum Ende dieses Monats einstellen muss. Alle bislang gespielten Partien des Tabellenletzten werden gemäß der DFB-Spielwertung aus der Wertung genommen, weil der Ausstieg vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen erfolgte. Osnabrück verliert damit vier Punkte.

Neben den sportlichen Auswirkungen weist Welling auch auf finanzielle Folgen hin. „Es hat wirtschaftliche Folgen für andere Vereine, die ein Heimspiel weniger haben. Zum Beispiel Kaiserslautern, das am letzten Spieltag sicher einen ausverkauften Betzenberg gehabt hätte“, sagte der Osnabrücker Geschäftsführer. Zudem sei abzuwarten, „ob es auch Konsequenzen für den Rest der Liga durch Medienpartner gibt“. Durch den Wegfall der Türkgücü-Partien hat zum Beispiel Magenta Sport weniger Spiele zu übertragen.

Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann bedauert die Entwicklung ebenfalls. „Das ist für die gesamte 3. Liga am Ende natürlich sehr bitter“, sagte Vollmann. „Durch die Annullierung der Spiele wird die Tabelle ordentlich durcheinandergewirbelt, das Aufstiegsrennen wird auf der Zielgerade der Saison noch spannender, da die Teams noch enger zusammen rücken.“ Braunschweig rückt in der aktualisierten Tabelle auf Rang drei vor, weil der 1. FC Saarbrücken sechs Punkte verliert. dpa