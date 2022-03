Virologe zu Lockerungen: Maskenpflicht erhalten

Teilen

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch. © Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Trotz weiter hoher Corona-Infektionszahlen hält Thomas Schulz, Virologe der Medizinischen Hochschule Hannover, die ab kommender Woche geplanten Lockerungen für unkritisch. „Aus meiner Sicht ist die einzige Maßnahme, die erhalten bleiben sollte, die Maskenpflicht“, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). „Sie sollte es weiterhin nicht nur in Bus oder Bahn, sondern auch in Geschäften geben.

Hannover - Sie bietet doch einen guten Schutz vor Ansteckung. Auch in Schulen wäre sie sinnvoll.“ Künftig sollen Masken nur noch in Pflegeheimen, Kliniken sowie Bussen und Bahnen vorgeschrieben sein.

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen vom 20. März an bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen. Der Entwurf der Bundesregierung für die künftigen Regeln stieß in Niedersachsen auf deutliche Kritik. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte in der vergangenen Woche gesagt, die Länder würden zahlreiche Handlungsmöglichkeiten verlieren.

Der niedersächsische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann forderte eine Überarbeitung des Corona-Lockerungsplans des Bundes. Dieser müsse umgehend an die jüngste Entwicklung angepasst werden, sagte der CDU-Politiker der dpa. „Wer in dieser Situation quasi alles lockert, handelt nicht verantwortungsvoll.“ Keinesfalls dürfe es zu einer nahezu vollständigen Aufhebung aller Maßnahmen außerhalb von sogenannten Hotspots kommen. Althusmann kündigte an, dass Niedersachsen die Option für Übergangsregeln bis zum 2. April nutzen werde. dpa