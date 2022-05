Vollsperrung nach Unfall auf A7: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Von: Sebastian Richter

Auf der A7 zwischen Echte und Seesen hat es gekracht, bei dem Unfall wurde ein 70-jähriger LKW-Fahrer schwer verletzt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Auf der A7 zwischen Echte und Seesen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Die Autobahn ist aktuell in beide Richtungen voll gesperrt – ein LKW-Fahrer wurde schwer verletzt.

Update vom 17. Mai, 12.55 Uhr: Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Echte und Seesen in Fahrtrichtung Hannover ist gegen 2.40 Uhr ein LKW-Fahrer aus Mittelfranken (Bayern) schwer verletzt worden. Der 70-Jährige wurde in die Göttinger Universitätsklinik eingeliefert. Die A7 ist seitdem in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt – es bildeten sich kilometerlange Staus, wie hna.de berichtet.

Ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge stieß der Sattelzug des 70-Jährigen im Bereich einer Baustelle aus bislang ungeklärten Gründen zuerst gegen die Außenschutz- und danach gegen die Mittelschutzplanke, die der LKW in der Folge durchbrach. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer aus dem abgerissenen Führerhaus geschleudert und schwer verletzt.

A7 bei Northeim voll gesperrt – 70-jähriger LKW-Fahrer schwerverletzt

Die Fahrbahn wurde zwecks Unfallaufnahme und umfangreichen Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Aufgrund von entstandenen Fahrbahnschäden dauert die Vollsperrung weiter an. Die Sanierung wird sich vermutlich noch bis weit in die Nacht hinziehen.

Der Verkehr in Richtung Süden wird aktuell an der Anschlussstelle Seesen zur Wiederauffahrt in Northeim-West abgeleitet. In Fahrtrichtung Nord erfolgt die Ableitung an der Anschlussstelle Echte zur Wiederauffahrt in Seesen. Die Autobahnpolizei empfiehlt, den Bereich unbedingt weiträumig zu umfahren. Angaben zum Gesamtschaden liegen noch nicht vor. (rdg)

Vollsperrung nach Unfall auf A7: Arbeiten bis in „späte Abendstunden“

Erstmeldung vom 17. Mai, 10.23 Uhr: Göttingen – Die A7 ist nach einem Unfall zwischen Echte und Seesen in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderung nach einem Unfall mit einem Sattelzug am frühen Dienstagmorgen (17. Mai).

Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Unfall der in diesem Abschnitt verlegte „offenporige Flüsterasphalt“ stark beschädigt. Die Reparatur soll voraussichtlich bis in den späten Abend andauern. Über den Unfall selbst ist aktuell nichts bekannt.

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen in der Region. Erst Anfang Mai 2022 hat sich ein PKW auf der A7 bei Hann. Münden mehrmals überschlagen. Wenige Tage später kam es zu einem schweren Unfall auf der A38 bei Göttingen bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.